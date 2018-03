© CheckMyBus CheckMyBus App im Test

Mit der App CheckMyBus kann man europaweit nach der optimalen Verbindung per Fernbus oder Bahn suchen. Im Test zeigte sie jedoch nicht so viele Ergebnisse an wie ihre Konkurrentin "Busliniensuche". Das lag nicht nur an den dort eingebundenen Mitfahrgelegenheiten: CheckMyBus liefert auch keine Umsteigeverbindungen. Dennoch sind die Ergebnisse hier immer noch ausreichend.

Die Gestaltung der App ist insgesamt aufwendig, die Suche gelingt problemlos, die Buchung erfolgt dann auf der verlinkten Webseite des jeweiligen Anbieters. Aufgrund gewisser Schwächen in Programmierung und Struktur lässt sich die App jedoch teilweise nur umständlich bedienen. So muss man oft weit scrollen, um an die gesuchten Infos zu gelangen. Zum Beispiel ist die Navigation zu den Haltestellen in der Liste sämtlicher Fernbushaltestellen Europas versteckt und schwer zu finden.

CheckMyBus

Version: 0.11.0 (iOS), 1.4 (Android)

Preis: kostenlos (iOS), kostenlos (Android)

Download-Link: iTunes , Google Play

Systembasis & Handhabung: 32 von 50 Pkt. (iOS), 33 von 50 (Android)

Funktionalität: 35 von 50 (iOS), 35 von 50 (Android)

Gesamturteil: 67 von 100, befriedigend (iOS), 68 von 100, befriedigend (Android)

Dazu fällt teilweise der Menü-Button aus, und man muss über den CheckMyBus-Button wieder auf die Startseite wechseln, damit der Menüknopf wieder geht. Bei der Eingabe von Abfahrts- und Zielort scrollt der Bildschirm manchmal unvermittelt nach unten, und die Angaben auf der CheckMyBus-Suchmaske wurden teilweise falsch auf die Webseite des jeweiligen Fernbusanbieters übertragen. Zwar bietet CheckMyBus dafür viele allgemeine Neuigkeiten und Informationen zum Thema Fernbus - aber so richtig überzeugen kann die App trotzdem nicht.

Pro

+ europaweite Suche

+ viele Anbieter

+ kostenlos

Contra

- wenig Features

- Schwächen in Struktur und Bedienung

- Mängel in der Programmierung

