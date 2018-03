Clearaudio Nano Datenblatt



Nur einen Hauch mehr Rauschen leistet sich der Erlanger Silberklotz, dessen Innenleben komplett vergossen ist - was Nachahmern die Arbeit erschwert und zugleich für mechanische Ruhe und thermisches Gleichgewicht sorgt.

schaltbarer Subsonic-Filter, per Jumper frei anpassbare Lastimpedanz

Als Besonderheit ragt oben stolz ein Lautstärkeregler heraus - besser gesagt: eine Gain-Anpassung. Ganz offen ist der Nano teuflisch laut (74 dB Verstärkung!), ganz gedrosselt etwas unter dem Durchschnitt - das klangliche Optimum liegt je nach System und Übersteuerungsfestigkeit des Verstärkers meist irgendwo dazwischen - Ausprobieren ist angesagt.



Hörtest

Zusammen mit dem Cambridge bildete der Clearaudio die Spitzengruppe im Testfeld. Erstaunlich energisch, intensiv und körperreich, dafür in Bühnenbreite und Feinzeichnung etwas eingeschränkt, erinnerte der Clearaudio nicht an bisherige Preamps der Marke, sondern fast an eine Junior-Ausgabe des genialen DP-Drive von Densen (1/07, 110 Punkte).

Clearaudio Nano Phono

Hersteller Clearaudio Preis 200.00 € Wertung 95.0 Punkte Testverfahren 1.0

