Cobi Fahrrad-Computer im Test

© Cobi Cobi-Software auf dem Smartphone

Pro helle Lichtquelle

helle Lichtquelle Daumen-Controller erleichtert Handybedienung beim Radfahren

Daumen-Controller erleichtert Handybedienung beim Radfahren Alarmanlage inklusive

Alarmanlage inklusive unterstützt Bluetooth-Kopfhörer Contra teuer

teuer Software noch ausbaufähig

Software noch ausbaufähig beim iPhone-Case passen nicht alle Kopfhörer

beim iPhone-Case passen nicht alle Kopfhörer Handyentnahme hakelig Gut

Das "intelligent vernetzte Fahrrad-System" von Cobi geistert schon seit 2014 immer mal wieder durch die Medien - auf den Markt kam es bislang nicht. Kein Wunder, schließlich musste das deutsche Start-up erst Geld für die Entwicklung einsammeln und hatte zudem mit Fertigungsproblemen zu kämpfen. Doch nun ist Cobi in die Serienproduktion gegangen und auch wir haben uns das smarte Fahrrad-Cockpit mit Navi, Musik- und Anrufsteuerung sowie separatem Licht an den Lenker geschraubt.

Die Komponenten

Cobi besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten: einem Hub, einem Daumen-Controller und einem Smartphone-Halter. Letzteren gibt es passgenau mit Regenschutz für die iPhones 6/6s und 6/6s Plus oder als Universalhalter ohne Regenschutz für Smartphones bis 6 Zoll Diagonale. In weiteren Ausbaustufen kann man das sogenannte AmbiSens-Lichtsystem ordern - wahlweise mit oder ohne Rücklicht. Die Preisstufen: Das Grund - paket ohne Licht kostet 249 Euro, mit Vorderlicht 299 Euro, zusätzlich mit Rücklicht 339 Euro - ein Pappenstiel ist das nicht.

© Cobi Smartphone mit Hub, Halterung und Daumen-Controller

Daumen-Controller und Hub werden an den Lenker geschraubt und der Smartphone-Halter in Letzteren eingeklinkt. Im Hub sitzt ein Akku, der das Licht und sofern nötig auch das Handy mit Strom versorgt. Zuerst muss man freilich die Cobi-App auf selbiges spielen und es mit dem Hub koppeln. Über die App kann man dann per Daumen-Controller navigieren, Wetterdaten abrufen, bei Einbindung entsprechender Sensoren Fitnesswerte checken, die Musikwiedergabe des Handys steuern, einen Anruf tätigen und annehmen und die Beleuchtung einstellen - wobei es auch einen Automatikmodus gibt, der sich den Lichtverhältnissen anpasst.

Fazit

Die Hardware ist stabil, die Software schick - die Navigation haben andere aber besser gelöst. Die Software sollte Cobi generell optimieren, ebenso die Bedienanleitung. Als Komplettlösung für Radfans, die nicht aufs Geld schauen, trotzdem eine innovative Sache.

