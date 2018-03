Coby Kyros MID7042-8 im Test Datenblatt Wertung

© Coby Coby Kyros MID7042-8

Pro günstiger Preis

günstiger Preis einfache Bedienung über Android 4

einfache Bedienung über Android 4 Micro-SD-Slot und HDMI-Anschluss

Micro-SD-Slot und HDMI-Anschluss USB-OTG-Adapter, Kopfhörer und Sleeve im Lieferumfang

USB-OTG-Adapter, Kopfhörer und Sleeve im Lieferumfang ordentliche Ausdauerwerte Contra geringe Displayauflösung

geringe Displayauflösung geringe Helligkeit

geringe Helligkeit sehr schlechte Kontrastwerte

sehr schlechte Kontrastwerte wenig Ausstattung

wenig Ausstattung keine Hauptkamera

keine Hauptkamera teils träge Performance Fazit Lieber etwas mehr ausgeben Wer bereit ist, ein paar Euro mehr zu investieren, der sollte eher zum Samsung Galaxy Tab 2 7.0 (WLAN-Version) oder zum Asus Nexus 7 greifen, die im Moment zwar 60 Euro mehr kosten, aber in der Summe die deutlich besseren Tablets sind. Und wenn es doch ganz billig sein soll, wäre das Acer Iconia B1 eine günstigere Alternative mit besserem Display. 47,6%

Anzeige

Das 7-Zoll-Tablet Kyros MID7042-8 gibt es im Web für etwa 140 Euro. Die Haptik in mattem Schwarz ist okay, die auf der Rückseite etwas scharfkantige Displayumrandung stört im Alltag jedoch ebenso wie die leichten Knarzgeräusche beim Bedienen des Tablets.

Die beliebtesten Apps für Android-Tablets

Als Betriebssystem kommt Android in der Version 4.0.3 in Verbindung mit der nativen Benutzeroberfläche zum Einsatz. An zusätzlichen Apps bringt das Coby Kyros MID7042-8 den Aldiko E-Book-Reader, einen Dateibrowser, einen Task-Manager sowie ein Programm zum Betrachten von Office- und PDF-Dateien mit.

Ausstattung: Viele Schnittstellen

Beim Bedienen gönnte sich das Coby hin und wieder eine kleine Verschnaufpause und wirkte so etwas träge. An Schnittstellen hat es dagegen einiges zu bieten. So findet sich neben einem Mini-HDMI-Anschluss auch ein Mini-USB-Dock für die Datenverbindung zum Rechner. Über den mitgelieferten USB-On-The-Go-Adapter können Daten damit direkt von Speichersticks auf das Tablet übertragen werden.

Display: Schwacher Kontrast

Ein ganz trauriges Kapitel ist jedoch das Thema Display. Die Anzeige des Kyros MID7042-8 löst mit ihren mageren 480 x 800 Pixeln nicht nur extrem grob auf, sondern versagte auch bei den Kontrastmessungen auf ganzer Linie, wie man auf dem Messdiagramm unten sehen kann.

© connect Sehr viel schlechter als beim Kyros MID7042-8 geht es in puncto Blickwinkelabhängigkeit kaum noch. Die Anzeige ist lediglich in Innenräumen nutzbar - und auch da kein Vergnügen.

Wenigstens zeigt sich das Display in Sachen Strombedarf zurückhaltend: Das kompakte Tablet holt aus dem 3530-mAh-Akku eine Laufzeit von ordentlichen 5:25 Stunden im Mischbetrieb heraus.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Samsung Galaxy Tab S 10.5 im Test 69,6% Das Samsung Galaxy Tab S 10.5 zeigt im Test ein edles Design, tolle Technik und ein feines OLED-Display.

Testbericht Sony Xperia Z3 Tablet Compact im Test 86,4% Dieser superschlanke Allrounder mit 8-Zoll-Dis¬play und Android 4.4.4 scheint Herausforderungen zu lieben. connect hat… Android-Tablet Acer Iconia Tab 8 im Test 64,2% Im Test zeigt sich das Acer Iconia Tab 8 als hochwertig verarbeitetes Android-Tablet zum günstigen Schnäppchenpreis mit…

Tablet für Kinder Blaupunkt 4 Kids im Test Das Blaupunkt 4 Kids, ein Kinder-Tablet mit 6-Zoll-Display, überlebt dank beiliegender Schutzhülle auch Stürze aus größerer Höhe und zeigt im Test… Tablet Pocketbook Surfpad 4M im Test 63,0% Schluss mit grauschwarzem Einheitsbrei: Pocketbook hat sein Surfpad 4M mit knallgelben Applikationen aufgefrischt. Kann…