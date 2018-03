Mit Funktionsvielfalt und der Software "Jet-Audio" will der Cowon iAudio 7 punkten.

Cowon iAudio 7 Datenblatt

© Archiv

Der Cowon iAudio 7 ist ein Porti im Retro-Design - und ein richtig dicker Brocken: Mit knapp zwei Zentimetern Tiefe ist der kleine Koreaner schon fast ein Fall für die Weight Watchers, verglichen mit den aktuellen, eher magersüchtigen Playern auf dem Markt. Doch irgendwie wirkt der klobige Kerl auch beruhigend - aus Versehen durch irgendeine Jacketfalte entwischen wird der Cowon kaum. In Sachen Funktionsvielfalt aber ist er topmodern - mit Coveranzeige, Abspielfunktion für Videos, Radio, Dia-Show-Option und Aufnahmegerät. Sogar eine Textanzeige ist mit dabei. "Krieg und Frieden" von Tolstoi lässt sich darauf allerdings nicht genießen; das Display ist kaum größer als eine Briefmarke. Für angehende Sound-Ingenieure bietet der iAudio 7 aber eine Fülle an Equalizerfunktionen sowie virtuellen Surround-Sound. Selbst ein MP3-Enhancer ist dabei, um Tracks in Klingeltonqualität aufzumöbeln.

Der Klang ist etwas bass- und grundtonarm; zwar unterm Strich noch im angenehmen Bereich, aber Synthie-Instrumente und Frauenstimmen werden gerne mal schrill. Und laut kann der iCowon auch.

Cowon Systems iAudio 7

Hersteller Cowon Systems Preis 180.00 € Wertung 60.0 Punkte Testverfahren 1.0

