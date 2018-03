Mit seinen gewaltigen Hörern, die das Ohr so fest umschließen wie eine Muschel die Perle, macht der Creative unmittelbar Eindruck.

Creative Aurvana X-Fi Datenblatt

© Archiv

Außengeräusche haben kaum eine Chance, selbst bei nicht aktivierter Geräuschunterdrückung. Musik spielt der Creative "ohne" zwar etwas leise und distanziert, aber recht angenehm in Mitten und Höhen. Mit Noise Cancelling wird das Signal sofort lauter; dann eignet sich der Aurvana X-Fi auch für den Einsatz am iPod. Apropos: Mit dem "X-Fi Cristalizer" am Hörer lassen sich MP3-Dateien akustisch aufmöbeln - arg verstümmelte Lieder erhalten dann eine Art Hochglanzpolitur. Und der "X-Fi CMSS-3D" vermittelt sogar eine Art Rundumbeschallung.

© Archiv Die großen Hörer des Creative dämmen schon ohne Noise Cancelling; mit Dämpfung beträgt der Unterschied fast 20 dB.

Das Noise Cancelling arbeitet sehr effektiv: Fluglärm verschwindet fast komplett, auch die höheren Frequenzen werden gut gedämpft. Allerdings ist ein leichter Druck auf dem Ohr zu spüren. Präsenzbereich und Höhen tönen bei zu viel Lärm im Klangbild leicht unruhig. Dank Lautstärkeregler ist der Nutzer nicht komplett von der Umwelt abgeschirmt.

Creative Aurvana X-Fi

Hersteller Creative Preis 300.00 € Wertung 65.0 Punkte Testverfahren 1.0

