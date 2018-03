Creative ZEN Stone Datenblatt

Keine Angst, den ZEN Stone von Creative gibt es auch in lebensfroheren Farben als Schwarz. In Pink etwa, in Blau oder Gelb, oder auch in iPod-Weiß. Für günstige 40 Euro erhält man in jeder Farbe einen ultraleichten, ultrakleinen (mit fünf Zentimetern Breite kaum ein Viertel des Fotos) sowie extrem leicht zu handhabenden Player. Denn der Winzling ist ohnehin nur auf Musik gepolt; folglich braucht er kein Display und keine umständliche Bedienung. Neben MP3-Dateien aller Größen spielt er auch geschützte und ungeschützte WMA-Files ab. Der Klang ist ordentlich, leicht mollig und mittenbetont, der Bass reicht mit guten Kopfhörern aus. Mit schlechten (den beiliegenden zum Beispiel) gehen Höhen und Bässe schnell verloren - dann wird's muffig.

