Creative Ziisound D3x Wireless Music System im Praxistest

© Creative Ziisound Creative Ziisound D3x Wireless Music System

© Creative Ziisound Creative Ziisound D3x

Die Musik gelangt per Bluetooth inklusive aptX-Codec oder per Klinkenkabel zum System. Das Creative Ziisound D3x Wireless Music System lässt sich also von praktisch jedem Smartphone mit Musik beliefern.

© connect Praxistest

Als Besonderheit lässt sich das Ganze um zwei Soundbars erweitern. Die Verbindung erfolgt grundsätzlich kabellos. Akustisch kann vor allem der dynamische und tiefe Bassbereich überzeugen, während das D3x eher zurückhaltend musiziert. Alles in allem ist das Creative-Set ein interessantes Angebot. Der Preis liegt bei 240 Euro.

