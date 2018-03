Cresyn C220E Datenblatt

Auch mobile Hörer haben die Koreaner im Programm. Dieser sportliche Vertreter sitzt am Ohr wie festgetackert - damit können Sie auch den Fallschirmsprung wagen. Dazu bietet er auch noch einen überraschend detailreichen, aber nie überspitzten Klang mit schön modellierten Mitten. Einziges Manko: kein Bass. Selbst der Grundton ist stellenweise so dünn wie Reispapier. Dennoch: Seine Luftigkeit sucht in dieser Klasse ihresgleichen.

Cresyn C 220E

Hersteller Cresyn Preis 30.00 € Wertung 60.0 Punkte Testverfahren 1.0

