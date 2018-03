Cyrus 6 Power / Pre VS 2 Datenblatt

900 Euro verbünden sich mit 600 Euro. Quasi ein Vollverstärker in zwei Gehäusen - die aufgereiht nebenbei das Gardemaß von 43 Zentimetern ergeben. Cyrus ist die Idee des Upgrading so wertvoll, dass Besitzer eines 6 Power ein kleines Wunder ordern können: beim Fachhändler anrufen, 522 Euro bereithalten, dem Postboten den alten 6 Power übergeben und zehn Tage Geduld aufbringen. In der Zwischenzeit wechselt Cyrus am Firmensitz die komplette Basisplatine, nur Netzteil und Gehäuse überleben - und das Gerät schippert als 8 Power über den Ärmelkanal zurück. Dieser Service dürfte sich für Cyrus erst einmal nur emotional rechnen. Doch wenn der treue Kunde sein erstes externes Netzteil (700 Euro) oder gar einen zweiten 8 Power als Biamping-Gefährten bestellt (1000 Euro), zahlt sich die Freundlichkeit von einst aus.

© Foto: H.Härle Kraft im Schuhschachtel-Format

Das kleine Cyrus-Duo verwaltet bis zu sieben Zuspieler. Und eine für viele Kunden vielleicht entscheidende Zugabe: Der Pre VS 2 hält auch einen Kopfhörerausgang bereit, der - tricky - auf der Rückseite sitzt und über die Front ("phones") geschaltet werden kann. Nicht nur in der großen Architektur denken die Cyrus-Ingenieure familiär. Auch klang-genetisch outet sich das kleine Pre/Power-Duo als "typical" Cyrus. Der Bass ist nicht ultratief, aber trocken und herrlich kantig - andere Amps flüchten sich da gerne in falsche Rundlichkeit.

Hörtest

Diese kontrollierende Kraft ist zudem pegelfest. Wenn Sting sich als "Englishman In New York" outet, dann smoothen Pre VS 2 und 6 Power sehr elegant, fast kühl an der zentralen Basslinie entlang. In der Mitte des Songs verirrt sich der Englishman offenbar in einen Hardrock/Techno-Club - die Dynamik peitscht nach oben, die Membranen setzen zum Hub an. Die beiden Briten erledigen die schweißtreibende Arbeit, als sei es eine Teezeremonie: etwas unterkühlt, aber sehr smart. Nach AUDIO-Spielregeln werden die Einzelkomponenten mit je 80 Punkten ausgezeichnet. Als Einheit würde das Cyrus-Duo allerdings mit 90 Punkten die obersten Ränge der Vollverstärker-Spitzenklasse erklettern.

Cyrus 6 Power

Hersteller Cyrus Preis 600.00 € Wertung 80.0 Punkte Testverfahren 1.0

