Im Vergleich zum Audio Research DAC 7 gab sich der Ayre QB 9 (2800 Euro) zwar nicht ganz so schmeichelnd, ließ dafür aber die Muskeln noch etwas kräftiger spielen.

D/A-Wandler Ayre QB 9 Datenblatt

© Archiv D/A-Wandler Ayre QB 9

Es mutet in der Tat etwas befremdlich an, wenn ein 2800 Euro teurer D/A-Wandler wie der Ayre QB 9 mit nur einem einzigen Eingang daherkommt - noch dazu als USB-Buchse. Grund hierfür ist jedoch weder Knausrigkeit noch Willkür: Vielmehr steht Ayre-Chefdenker und -lenker Charles Hanson eigentlich gar nicht so sehr auf separate D/A-Wandler, sondern präferiert eher integrierte CD-Spieler.

Nicht ohne Grund: Durch die Unterbringung in einem Gehäuse lässt sich die elektronische Taktvorgabe für das gesamte System dicht beim Wandler anordnen und obendrein auch die Zeitbasis für das Laufwerk verwenden - ideale Voraussetzungen also für perfekt synchronen und jitterarmen Datennachschub. Separate Wandler hängen dagegen anschlusstechnisch an einer ziemlich langen Leine: Sie müssen ihren Steuertakt mühsam aus dem vom Digitalausgang des Laufwerks bereitgestellten Datenstrom herausdestillieren - was Jitterprobleme geradezu heraufbeschwört.

Anzeige

© Archiv Linker Ausschnitt: Mit dem Burr-Brown DSD 1796 verwendet der Ayre QB 9 einen der derzeit besten Wandlerchips. Rechter Ausschnitt: Ein "Field Programmable Gate Array" (FPGA) beherbergt die Ayre-exklusiven Digitalfilter.

Bei Computern mit ihren hochfrequent störvernebelten Gehäusen führte jedoch selbst für Charles Hanson am externen D/A-Wandler kein Weg vorbei. Allerdings ließ er sich einiges einfallen, um den QB 9 für perfektes Zusammenspiel mit der USB-Schnittstelle fitzumachen. Dazu holte sich Ayre mit Gordon Rankin einen überaus kompetenten Partner ins Boot: Der Chef von Wavelength Audio gehört zu den wenigen Entwicklern weltweit, die im Audio- wie auch im Computerbereich gleichermaßen zuhause sind.

Ayre: jitterfrei dank "Asynchronous"-Mode

Von ihm stammte denn auch die entscheidende Idee hinter dem QB 9: Der Ayre synchronisiert nicht wie üblich auf den vom Computer gelieferten Digitaldatenstrom, weil die dafür notwendige phasenstarre Regelschleife (PLL) unweigerlich Jitter verursacht. Stattdessen verwendet er eine eigene, hochstabile Zeitbasis, die die Audiodaten mit perfektem Timing aus einem speziellen Streaming-Controller- und Speicherbaustein namens TAS 1020 B abruft und dem von Burr-Brown stammenden Wandlerchip (PCM 1796) zuführt. Den Nachschub an Audiodaten für seinen Speicher handelt der Streaming-Controller dabei direkt mit dem Computer aus.

Volle zwei Jahre feilte Gordon Rankin an der Software zur Programmierung des USB-Controller-Chips, damit der QB 9 auch ohne spezielle Treiber perfekt mit Mac und PC kommuniziert - dabei darf es sogar Tonkost im 24/96-Format sein. Wie der Audio Research setzt auch der Ayre in seinen Ausgangsstufen ganze Schaaren einzelner Transistoren ein - dank SMD-Technik baut die gesamte Schaltung jedoch sehr kompakt. Typisch für Ayre-Komponenten verzichtet auch der QB 9 auf die Über-alles-Gegenkopplung, was der Klangqualität zugute kommen soll.

Dass die Zusammenarbeit von Charles Hanson und Gordon Rankin äußerst fruchtbar war, bewies der Ayre im Hörtest: So versuchte er gar nicht erst, die Tester durch besondere klangliche Ausprägungen für sich zu gewinnen. Stattdessen musizierte der QB 9 so überzeugend, dass für Zweifel überhaupt kein Platz blieb. Wenn er spielte, war allen klar: So soll es klingen.

Im Vergleich zum Audio Research DAC 7 gab sich der Ayre zwar nicht ganz so schmeichelnd und weiträumig, ließ dafür aber die Muskeln noch etwas kräftiger spielen. Zudem besaß er die Fähigkeit, spannungsgeladene feindynamische Strukturen in der Musik wunderbar herauszuarbeiten.

Noch präziser durchgezeichnet und freier spielte der QB 9 mit Musikfiles im 24/96-Format. Die perfekte Gratwanderung zwischen Präzision und Musikalität belohnten die Tester schließlich mit 66 Punkten - damit ist der Ayre QB 9 die neue PC-Wandler-Referenz bei stereoplay.

Ayre QB 9

Hersteller Ayre Preis 2800.00 € Wertung 66.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Ayre DX-5 im Test Ja, es stimmt, der Ayre DX-5 ist ein Universal-Spieler mit Genen des Oppo BDP-83. Doch außer dem Laufwerk und der sagenhaften Schnelligkeit des Oppo…

Midi-HiFi-Set Rega DAC & Brio-R im Test Die Kombination aus dem D/A-Wandler Rega DAC und dem Vollverstärker Rega Brio-R bietet HiFi zum kleinen Preis. Wir haben das Set im Hörraum getestet. D/A-Wandler Meridian Director im Test Der kompakte D/A-Wandler Meridian Director soll digitale Quellen mit einer hochwertigen HiFi-Anlage verbinden. Wir haben die Klangqualität getestet.

D/A-Wandler TotalDAC D1-Tube im Test Der TotalDAC D1-Tube stammt aus einer kleinen französischen HiFi-Schmiede, die vor Know-how und Kreativität strotz. Der D/A-Wandler überrascht im Test… Mobiler D/A-Wandler Cambridge Audio DacMagic XS im Praxistest Der DacMagic XS von Cambridge Audio ist ein ultrakompakter mobiler D/A-Wandler mit integriertem Kopfhörerverstärker. Die Soundwiedergabe von Laptop…