D/A-Wandler PS Audio PerfectWave DAC

Es ist schon sehr untertrieben, den PerfectWave DAC vom amerikanischen Spezialisten PS Audio lediglich als D/A-Wandler zu bezeichnen. Angesichts seiner Talente ließe sich für ihn glatt eine eigene Rubrik in der Rang-und-Namen-Liste eröffnen: So verfügt er über eine sehr hochwertige, digital gesteuerte Lautstärkeregelung, was den direkten Anschluss an Leistungsendstufen erlaubt - zu einem vollwertigen Preamp fehlen ihm eigentlich nur noch Analogeingänge.

Dafür kann er auf digitaler Ebene mit so ziemlich allem anbandeln, was einen entsprechenden Ausgang besitzt. Dabei dürfen es AES/EBU-, S/P-DIF- oder USB-Signale sein - selbstverständlich auch im High-Resolution-Format mit bis zu 32 Bit /192 Kilohertz.

© Archiv Dank klarer Symbolik auf dem Touchpanel gerät die Bedienung des PerfectWave DAC zum Kinderspiel.

Doch damit nicht genug: Durch Einsetzen eines optionalen, "The Bridge" genannten Einschubs läßt sich der PS Audio sogar zum Netzwerk-Player aufrüsten. "The Bridge" soll im nächsten Jahr erhältlich sein.

Engagiert geht der PWD auch das Thema Jitter an: Ebenso wie Ayre ist auch PS Audio der Meinung, das der Systemtaktgeber möglichst dicht beim Wandlerchip platziert sein sollte. Und damit die Daten vom CD-Laufwerk stets "just in time" und damit jitterarm dort eintreffen, besitzt der PWD einen speziellen Eingang im Format "Inter IC Sound" (I²S-): Die bidirektionale Schnittstelle überträgt Signal- und Taktimpulse getrennt und regelt zudem den Datennachschub vom Laufwerk - was jedoch einen entsprechend ausgerüsteten Scheibendreher wie den hauseigenen PerfectWave Transport (PWT) voraussetzt.

Per I²S quasi "starr" mit dem Laufwerk verbunden, kann der PWD auf klangverschlechterndes Resampling zur Jitter-Entfernung verzichten - eigens dafür hält er die Native-Betriebsart bereit, in der die Abtastrate einzig durch die Programmquelle festgelegt wird. Alternativ dazu bietet der PS Audio jedoch auch die Möglichkeit, Eingangssignale mit bis zu 192 Kilohertz nach Gutdünken hoch oder runter zu sampeln. Als D/A-Wandlerchip verwendet er den renommierten Wolfson WM 8742, der ein ausgefeiltes, fünfach umschaltbares Digitalfilter mitbringt. Das eröffnet weitere Möglichkeiten zur persönlichen Klangbildgestaltung.

PS Audio: Flexibilität ist seine Stärke

Alle Bedienungsvorgänge gelingen dabei intuitiv und per Direktzugriff über das frontseitige Touchpanel - oder vom Hörplatz aus über die mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung, die auch das CD-Laufwerk verwalten kann.

© Archiv Zwei separate Netzteile für Analog- und Digitalteil zeigen, wie ernst PS Audio das Thema Stromversorgung nimmt.

Neben einem kräftig dimensionierten Netzteil spendierte PS Audio dem PerfectWave DAC eine vollständig diskret aufgebaute, sehr niederohmige Ausgangsstufe in Class-A-Schaltung, die auch längste Kleinsignalkabel antreibt und ebenso wie der Ayre auf Über-alles-Gegenkopplung verzichtet.

Im Hörtest bot der PWD eine sehr griffige, kraftvolle Vorstellung, die durch Klarheit, Druck und Tempo begeisterte. Mit CD-Kost vom PWT versorgt, war der Klanggewinn der I²S- gegenüber der S/P-DIF- Verbindung denn auch deutlich zu hören. Allerdings ergab die empfohlene Native-Betriebsart nicht automatisch die beste Performance - bei CD beispielsweise bevorzugten die Tester leichtes Upsampling.

Nur minimal verhangener als über den koaxialen S/P-DIF-Eingang ertönte die Musik via USB-Schnittstelle, die jedoch mit Tonmaterial im 24/96-Format an Strahlkraft gewann. Mit 65 Punkten belohnten die Tester den blitzsauberen Auftritt des PWD.

PS Audio PWD

Hersteller PS Audio Preis 3300.00 € Wertung 65.0 Punkte Testverfahren 1.0

