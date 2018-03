Dali Lektor 8

Die Bühne wuchs in den Dimensionen mit "My Flame Burns Blue" oder mit Richard Wagners "Lohengrin" (Abbado, EMI) ein ganzes Stück gegenüber den beiden Mitbewerbern. Doch das Beste an der Lektor 8 waren ihre für diese Klasse äußerst natürlichen Klangfarben, die nicht nur mit Stimmen, sondern auch besonders mit Gitarren, Streichern und Klavieren zum Tragen kamen. Hier passte einfach perfekt die Balance zwischen dem Anreißen und Ausklingen der Saiten und dem holzig wirkenden Körper. Auch die Feindynamik und Detailauflösung überzeugte restlos. Die Dänin ließ die Töne gleichmäßiger ausschwingen, während sie sonst eher wegbrachen.

Wo die beiden anderen Boxenpaare im Test dazu neigten, Stimmen und Raumhall-Anteile zu einer leicht artifiziellen Aura zu verbacken, erzeugte sie stärker das Gefühl, einer Sängerin in einem halligen Saal zu lauschen - so etwa mit "Comment qu'a moy lonteinne" ("The Medieval Romantics", Hyperion). Die Musik kam stets auf die Zuhörer zu und unterschlug keine noch so feinen Hintergrundinformationen, selbst wenn es sich um einen Rest von Bandrauschen oder andere Aufnahmefehler handelte.

Die Dali ging in ihrer Darbietung sogar so weit, scheinbare Gegensätze zu vereinen. Denn ihr äußerst voluminöser Bass ließ sie keineswegs langsam wirken. Sie verlieh jeder Art von Musik Punch und Spritzigkeit, die Töne schienen ansatzlos aus dem Nichts zu kommen. Mit perfektem Timing meisterte sie auch Elektro-Pop wie Depeche Mode ("Remixes 81 ... 04", Mute). Der Rhythmus der von DJs wie Kruder und Dorfmeister neugemischten Synthie-Klassiker ging direkt in die Füße, die schon das eine oder andere Mal mitwippten.

Damit stahl das Dali-Pärchen den starken Rivalen mit zunehmender Hördauer immer mehr die Show, obwohl sie in den Höhen nicht ganz an deren vornehmen Touch heran kam. Neben ihr wirkten die Lautsprecher von Heco und Mordaunt fast schon wie aalglatte Nachwuchsstars aus der Castingshow neben einem kantigen Hollywood-Veteranen vom Schlage Clint Eastwoods. Womit bewiesen wäre, dass die eingangs beschriebene markige Erscheinung mit der Klangabstimmung korrespondiert. Um alle Zweifel auszuräumen, welches Klangbild nicht nur packender sondern auch richtiger sei, bauten wir zum Vergleich die KEF iQ 90 (Test in Heft 5/09, 81 Punkte, Spitzenklasse) auf. Abgesehen davon, dass die zierliche Engländerin nicht ganz so viel Nachdruck, dafür aber mehr Präzision und Kontur im Bass machte, gingen beide tonal in die gleiche Richtung, was die Nachhaltigkeit der dänischen Abstimmung aufzeigte. Die KEF behielt wegen der höheren Präzision und Raumtiefe minimal die Nase vorn. Dennoch bietet die Dali eine attraktive Alternative für alle, die es etwas fülliger und deftiger wollen.