Mehr Bohei und wilde Mutmaßungen hat auf dieser Welt noch kein Handy ausgelöst. Doch nun ist Schluss mit Spekulatitis: Das iPhone betritt deutschen Boden, wo Produkte traditionell eher kritisch beäugt denn euphorisch begrüßt werden. connect schickte das Apple-Handy nach kurzem Hallo gleich durch den Testparcours, um definitiv zu klären, was dran ist am Hype.

© Archiv Apple iPhone

Vor dem Büro gab's die Schlange, die sich T-Mobile zum Marktstart vor den Shops gewünscht hat. Wer das Wunderding noch nicht gesehen hatte, der wollte den großen Touchscreen befingern. Eine kurze Demonstration der Bedienoberfläche, das Blättern durch die Plattensammlung, das Vergrößern von Bildern durch Spreizen der Finger sorgten für vielkehlige Ahs und Ohs. Doch nach kurzer Showtime ging's ans Eingemachte: Wir haben das iPhone auseinandergenommen - und zwar im wörtlichen Sinn, wovon wir übrigens dringend abraten. Denn um den eigentlich nicht zugänglichen Akku unter die Lupe zu nehmen, mussten die Ingenieure der Testfactory das Gehäuse öffnen. Was gar nicht so einfach ist, denn das Schätzchen ist so solide gebaut, dass das Testgerät nun hässliche Kratzer zieren. Sinn der Übung: Auch ein Schönling muss am Ende des Tages funktionieren. Und um zu prüfen, wie gut er dies tut, sind Messungen nötig. Doch lesen Sie nun, wie die Materialschlacht ausging...

