Die iOS-App ist für 3,59 Euro im App Store erhältlich. Beim Starten der App fällt sofort das aufwendige Design ins Auge. Gerichte können von der Vorspeise bis hin zum Dessert mithilfe von anschaulichen Bildern bestimmt werden. Wählt man ein Rezept aus, kann mithilfe einer detaillierten Schritt-für-Schritt Anleitung losgekocht werden. Die Ditter Projektagentur veranschaulicht jeden einzelnen Vorgang mit tollen Bildern. Hobbyköche sehen somit genau, wie das Gericht bis zur erfolgreichen Vollendung aussehen sollte.

Das Fotokochbuch

Version:7.0.2

Preis: 3,59 €

Betriebssystem: iOS

Download-Link: iTunes

59 Punkte (ausreichend)

Das Angebot wird mit einer hilfreichen Nährwerttabelle und Notizfunktion abgerundet. Alles in Allem verspricht das Foto-Kochbuch leckere Rezepte mit tollem Detailierungsgrad, gerade die Rezeptbilder findet man so sonst im Testfeld nirgends. Allerdings wurde an Zusatzfunktionen gespart, weder eine Einkaufsliste noch andere nützliche Funktionen finden sich in der App wieder.

Mit der App Paprika Rezepte aus dem Netz sammeln

Der Preis ist mit 3,59€ bei relativ geringer Rezeptauswahl schlichtweg zu hoch. Mehr Auswahl hat man erst wenn per in-App Kauf einzelne Rubriken erweitert. Eine Erweiterung beinhaltet 60 Koch-Anleitungen und kostet jeweils 2,69 Euro.

