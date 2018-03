Dell Inspiron 1720 PP22X Datenblatt

Als das Dell Inspiron ankam, räumten ihm die Tester schon nach kurzer Inspektion gute Chancen auf den Testsieg ein. Dass es nicht so kam, lag weniger am guten Dell als an der überraschend starken Konkurrenz. Doch auch wenn das leichte HP und das topausgestattete und ebenfalls leichtere Acer am Ende vor ihm liegen, hat das Inspiron einige gute Argumente für sich im Karton. So stünden sein T7500-Prozessor gepaart mit 2 Gigabyte Arbeitsspeicher und zwei 160-Gigabyte-Festplatten auch einem Desktop-Rechner gut zu Gesicht. Hinzu kommt der starke NVidia GeForce 8600m GT-Grafikchip und das exzellente Display. Der 17-Zoll-Screen des Dell deklassiert die Konkurrenz zumindest aus der Perspektive der Spielernatur, denn mit 1920_x 1200 Pixeln Auflösung ist er extrem scharf; seine 229 cd/m2 maximale Helligkeit sind ebenfalls über jeden Zweifel erhaben. Der hochauflösende Screen hat allerdings auch einen Nachteil: Die Darstellung auf ihm gerät recht kleinteilig, was die wegen der hohen Auflösung geschrumpften Menütexte dann wieder schlechter lesbar macht.

Unhandlich, aber ausdauernd und stark

Im Kapitel Handling muss das Inspiron noch ein paar Federn mehr lassen. Insbesondere das etwas zähe und unwillige Trackpad legt nicht nur beim Spielen die Verwendung einer Maus nahe. Auch ist sein Gesamtgewicht von gut vier Kilo ohne Netzteil kaum über längere Zeit tragbar. Allerdings bietet das Dell auch abseits der Steckdose eine gute Performance, insbesondere bei auf 100 cd/m2 gedimmtem Display. Knapp viereinhalb Stunden hält der große 85-KWh-Akku das Inspiron am Leben, trotz Großdisplay und anspruchsvoller Hardware.

Bei der Schnittstellenausstattung trumpft das Dell mit fünf USB-Buchsen auf. Auch bei umfangreicherer Peripherie ist hier kein Erweiterungs-Hub notwendig. Via VGA und S-Video gibt das Dell Videosignale aus; Express-Card, SD/MS-Card-Reader und Firewire runden das physische Anschluss-Angebot ab. Drahtlos geht's zudem per Bluetooth und WLAN ins Netz, wobei sich die WLAN-Einheit auch auf den noch in Verabschiedung befindlichen Standard Wireless-n-versteht. Das Dell Inspiron ist insgesamt vor allem für Spieler interessant, die nicht zu tief in den Geldbeutel greifen wollen.

