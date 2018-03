© Dell Windows RT Dell XPS10

Dell XPS 10: Erster Eindruck

Nur ein Tablet? Oder darf's gleich eines mit Tastatur sein? Auch Dell bietet sein RT-Tablet sowohl solo als auch im Bundle mit solider Tastatur an. Die Preise liegen hier bei 479 Euro für das reine Tablet mit 32 GB Flashdisk, 64 GB kosten einen Hunderter mehr.

Top 10: Die besten Tablets im Test

Zusammen mit dem Tastaturdock werden 649 respektive 749 Euro fällig. Beim Speicher gilt wie bei fast allen Windows-RT-Tablets: 15 bis 20 GB gehen für Datenmanagement und Betriebssystem drauf. Von den 64 Gigabyte unseres Testgerätes blieben da noch 45 GB übrig. Gut, wenn man da den Speicher per Micro-SD-Karte erweitern kann - und das ist hier der Fall. Der Arbeitsspeicher ist mit 2 GB ordentlich bestückt und wird von Qualcomms Snapdragon-S4-Prozessor fließend mit Daten versorgt.

Tablet mit Standardausstattung

Auf den NFC-Funk verzichtet Dell, WLAN unterstützt das XPS 10 hingegen auch im nicht mehr so gebräuchlichen 5-Gigahertz-Frequenzbereich. Ein direkter HDMI-Ausgang fehlt; laut Dell gibt es jedoch einen Adapter für den 40-poligen Dock-Connector, über den das Tablet geladen wird.

Mit dabei ist ein Adapter für den Micro-USB-Port, über den das Tablet ebenfalls geladen werden kann. Das ist praktisch, denn eine Lademöglichkeit per Micro-USB findet sich häufig auch im Kollegen- oder Freundeskreis. Draußen nimmt die Hauptkamera mit 5 Megapixeln gute Bilder auf; Innenaufnahmen zeigen mangels Blitz aber deutliches Bildrauschen. Auf der Frontseite sitzt eine 2-Megapixel-Kamara für den Videochat.

Microsoft Surface im Test

Das Display, das mit 1366 x 768 Pixeln auflöst, ist mit gehärtetem Glas überzogen und wird nur vom Windows-Button durchbrochen. Wer die Displayausrichtung sperren will, muss sich zur entsprechenden Software-Einstellung durchhangeln - bei Windows RT sind dazu vier Klicks nötig.

Obwohl auch Dell hochwertige Materialien verwendet und die beiden klaffenden Dockanschlüsse mit Plastikklappen abdeckt, wirkt es sportlicher als das Asus Vivo Tab RT. Das liegt an einer Verdickung im Bereich des Dock-Connectors und an der uneinheitlichen Breite des Magnesiumrahmens. Diesen hat das XPS 10 von den Note- und Ultrabooks der Modellinie geerbt, mit denen es große Ähnlichkeit hat, sobald es in das Tastaturdock eingesetzt wird.

Vollwertiges Dock

Auch hier sorgt das gut verarbeitete Scharnier für einen Netbook-Look; der Stellungswinkel des Tabletdisplays ist variabel. Während das Asus Vivo Tab RT dank seitlicher Entriegelung auch mal auf die Schnelle aus dem geschlossenen Dock gelöst werden kann, ist der entsprechende Schieber beim XPS 10 nur geöffnet zugänglich, aber dennoch gut zu handhaben.

Anzeige

Mit seinen zwei zusätzlichen USB-Ports, HDMI und dem eigenen Netzanschluss empfiehlt sich das Dock auch, um dauerhaft eine Maus, einen Drucker oder einen großen Monitor anzubinden. Für den eingesetzten Mini-HDMI-Port lag dem Testgerät ein Normadapter bei; im Onlineshop des Herstellers gehört er allerdings nicht zum Lieferumfang.

Auf eine externe Tastatur wird man trotz der geringen Größe des Docks verzichten können: Obwohl sie nur geringen Hub bietet, ist die Tastatur dank der ausgewogen angeordneten und großen Tasten mit zehn Fingern gut bedienbar.

Bei mobiler Nutzung verlängert der im Dock integrierte Akku die Nutzungsdauer. Ein Leichtgewicht ist das zum Netbook umgewandelte Tablet mit gut 1,3 Kilogramm allerdings nicht.

© connect Dell XPS 10 mit Tastaturdock

Dell XPS 10: Ausstattung

+ zwei Kameras+ Speicher per Karte erweiterbar+ funktionales Tastaturdock (im Bundle oder optional) mit zusätzlichen Anschlüssen, Akkureserve und Netbook-Funktionalität+ hoher Speicherbedarf durch System- HDMI am Tablet nur per Adapter- Beschränkung auf Windows Store

Dell XPS 10: Bedienung

+gut bedienbare Tastatur- schwer

Dell XPS 10: Kaufen oder Warten?

Mit dem Tastaturdock wird das Dell XPS 10 zum soliden Netzbook. Dank der bei Windows RT vorinstallierten Office-Suite kann das Tablet also nicht nur zum Surfen, Spielen oder sonstigen Medienkonsum verwendet werden, sondern taugt auch als Arbeitsgerät. Eine Alternative wäre das Asus Vivo Tab RT.

Anzeige

Mehr zum Thema Microsoft Windows 8 Tablets mit Windows RT im Vergleich Konkurrenz für iPad und Android-Tablets? Wir stellen fünf Tablets mit Microsofts Windows RT von Asus, Dell, Microsoft, Lenovo und Samsung vor.

Testbericht Lenovo Ideatab Lynx im Test 50,0% Kleines Gewicht, großes Display: In Kombination mit der optionalen Tastatur kommt beim Test des Ideatab Lynx echtes… Testbericht HP Elitepad 900 im Test 53,8% Das Elitepad 900 ist ein optischer Leckerbissen und ein gutes Business-Tablet dank Windows 8 Pro und zusätzlicher…

Testbericht Dell Venue 8 Pro im Test 67,0% Mit dem Dell Venue 8 Pro gibt es nun auch ein kompaktes Windows-Tablet, das dennoch einen Desktop bietet und sich im… Testbericht Dell Venue 11 Pro im Test 62,6% Das Dell Venue 11 Pro erweist sich im Test als echter Kracher: In dem gerade mal 13 Millimeter flachen 11-Zöller steckt…