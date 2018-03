Dell XPS M1210 Datenblatt

Rein äußerlich wirkt das Dell XPS M1210 schon fast wie ein Subnotebook. Das kleine 12,1-Zoll-Display und der kompakte Aufbau legen diese Einstufung nahe. Doch mit dem Mobilrechner in der Hand merkt man schnell, was für eine geballte Ladung Technik im M1210 steckt. Dennoch kommt die Anzeige der Waage schon bei reisefreundlichen 2225 Gramm zum Stillstand - von denen ein knappes Pfund allein auf Kosten des üppig dimensionierten Akkus geht. Der treibt die Zeit, die man abseits der Steckdose arbeiten kann, auf über vier Stunden hoch. Wer unterwegs lieber DVDs guckt, kommt mit knapp vier Stunden ebenfalls auf seine Kosten. Diese Ausdauerwerte sind erstaunlich, denn Dells XPS-Label stand lange Zeit für pure Gaming-Power - und schnelle Grafikkarten sind bekanntlich Energievernichter erster Güte. Beim XPS M1210 hat Dell mit der NVidia GeForce Go 7400 einen guten Kompromiss gefunden: Die 3-D-Spiele-Leistung ist für ein Notebook top, ohne dass der Verbrauch ins Unermessliche steigt. Auch bei normalen Anwendungen braucht sich der Rechenzwerg nicht vor der großen Konkurrenz zu fürchten; wie bei einem Sportwagen hat Dell hohe Leistung mit geringem Gewicht kombiniert. UMTS/HSDPA-Modem und Software segeln bei Dell unter eigenem Namen, letztere trägt aber das Logo von Kooperationspartner Vodafone. connect hat trotzdem die Probe aufs Exempel gemacht und ein Profil mit Access-Daten von T-Mobile angelegt - und siehe da: Auch mit rosa UMTS-SIMs flitzte das Mini-Dell durchs Web.

