Denon AH-D7000 Datenblatt

Wer sich aber diesen AH-D7000 von Denon leistet, bekommt weit mehr. Schon die Verpackung spricht Bände: eine Echtleder-Box schützt den Hörer. Dort liegt er gebettet auf Seide und wartet darauf, seine ganze Schönheit zu zeigen. Das Gehäuse besteht aus beschichtetem, edel glänzendem Mahagoni-Holz; das weiche Leder-Polster schmiegt sich an die Ohren und die Bügel-Gelenke versprechen immerwährende Knarzfreiheit. Aber erst, wenn man diesen Hörer aufgesetzt hat und die ersten Töne erklingen, weiß man seine Investition perfekt angelegt. So mühelos, so souverän, so spielerisch leicht und so authentisch klingt kaum ein anderer dynamischer Hörer. Denon macht hier Ausgewogenheit zur Kunst.

Hersteller Denon Preis 1000.00 € Wertung 90.0 Punkte Testverfahren 1.0

