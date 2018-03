Denon AH-D7100 im Test

© Archiv, H. Härle Denon AH-D7100

Bei Denon macht man sich verstärkt Gedanken um Zielgruppen und Individualität. Ein neu definierter Nutzertyp bei den Japanern ist der "Music Maniac". Soll heißen: Dieser Kunde erwartet konsequentes Musik-Erlebnis, ist aber auch bereit, sich diese Begeisterung etwas kosten zu lassen. 1250 Euro müsste der Musik-Enthusiast für das Premium-Produkt der Reihe investieren, den D7100. Dieser wartet, wie sein Vorgänger D7000 , mit Echtholz-Schalen aus Mahagoni auf, allerdings nun in Begleitung von glasfaserverstärktem Kunststoff.

Auch die Optik des Hörers hat sich leicht geändert: War der D7000 noch als klassischer HiFi-Hörer zu erkennen, gibt sich der Nachfolger cooler und urbaner, sitzt aber nicht mehr so perfekt. Tatsächlich ist der Hörer zwar leichter, aber auch etwas steifer geworden. Die steckbaren Kabel mit Mikrofon und Fernbedienung für Apple-Smartphones oder pur mit 6,35-mm-Klinkenstecker sind sehr hochwertig. Einziger Kritikpunkt: Die Stecker schauen weit aus den Muscheln heraus und scheuern unter Umständen am Hemdkragen - vernehmbar bei leisen Musikpassagen. Weil der Music Maniac natürlich auch unterwegs verrückt nach Musik ist, spielt Denon dank niedriger Impedanz und hervorragendem Wirkungsgrad auch an mobilen Playern.

Denon AH-D7100: Hörtest

Ein eigenes Player-App verwandelt das iPhone mit Equalizer-Voreinstellungen, grafischer Spektrumdarstellung und manuellem Klangtuning zum Profi-Abspielgerät. Wobei es klanglich am Hörer rein gar nichts zu tunen gibt: Selten hat man einen solch präzisen, neutralen und dennoch so bassstarken und raumfüllenden Hörer auf den Ohren. Die Musik erklingt derart perfekt, als würde man sich direkt in das Aufnahmestudio vor eine große Abhöranlage beamen. Ein echter Music-Maniac für alle Musik-Begeisterten.

