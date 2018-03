Denon DCD-2000 AE Datenblatt

© Archiv

Um der CD mehr Inhalte zu entlocken, setzt Denon auf "Advanced AL24 Processing" und bietet damit ein Upsampling von PCM-Daten auf 176,4 Kilohertz und 24 Bit. Zudem sind die Japaner den Vorzügen der Super Audio CD verfallen. Beide Ideale verpackt Denon im DCD-2000 AE. Über diesem Player hält sich die Marke nur noch den DCD-SA1 als Flaggschiff - für 7500 Euro. Der 2000 AE stellt mit seinem Preis von 1650 Euro dagegen fast ein Sonderangebot dar.

Rein äußerlich ist der Player blitzsauber und elegant verarbeitet - aber nicht mit Blattgold überzogen. Die Werte müssen also im Inneren liegen. Wer die Top-Platte lüftet, sieht schnell, wo das Geld geblieben ist. Denon verbaut im 2000er die hauseigene Feinkost, mit vorbildlicher Akkuratesse. Im Zentrum rotiert das aufwendig verkapselte "Suppress Vibration Hybrid"-Laufwerk - die mechanisch stattlichste Variante in diesem Testfeld. Links vom Laufwerk bereiten gleich zwei Trafos die Stromzufuhr auf. Denon schreibt den Arbeitsbereich demonstrativ auf die Hauben: Oben thront der "Digital"- und unten der "Audio-Power Transformer".

Anzeige

© Archiv Der Chip rechnet die CD-Daten auf 256-fache Wortbreite und vierfache Taktfrequenz hoch

Also zwei getrennte Netzteile für die Digitalwandlung und die analoge Verstärkereinheit. Trotz der Verkapselung will Denon jede Form von Streu-Einflüssen vermeiden und setzt das Prozessor-Herz des Players rechts neben das Laufwerk, in fast maximaler Entfernung von den Stromaufbereitern. Ein wahrlich bildschöner Anblick für die Freunde clever-spartanischer Architekturen.

Mit Geigen schwimmen

Mit den ersten Takten zeigt der DCD-2000 AE bereits seine Vorlieben: Ein enorm weiter Raum öffnet sich, hell und frei. Im Vergleich mit seinen Konkurrenten gibt der Denon immer eine Spur mehr Luft zwischen die Instrumente, die Abgrenzung ist klarer - ohne antiseptisch zu wirken. Topbeispiel: die Sibelius-Sinfonien unter Sir Colin Davis. Im Finale der Fünften wirft der Finne den Hörer auf ein Bett vielfach geteilter Streicher, trägt den derart von der Musik Umfangenen auf feinen und gröberen dynamischen Wellen einer Überraschung entgegen - der sinfonische Fluss bricht ab, und die Schlussakkorde werfen den Genießer aus dem Schwebezustand. An schlechten Playern wird das Meer zum Sumpf, und die hochdynamischen Akkorde verwandeln sich in eine Guillotine. Anders der Denon: Er leuchtet die Teilung der Streicher extrem fein aus - hier meint man wirklich, eine Versammlung von 60 Solisten zu hören.

Das Timing dieses Players ist schnell, in der Zuspitzung aber nie gehetzt: Die Schlussakkorde haben Gewicht, sie treffen das Zwerchfell, schneiden nicht. Einziges Manko: Die Klangfarben wirken begrenzt. Wer hier mehr Korpus, eine größere Tiefe erlauschen möchte, der braucht nur einen kleinen Knopf auf der Alu-Fernbedienung zu drücken und den Wechsel zur SACD-Spur zu vollziehen. Bedingung ist bloß: Es muss die Lieblingsaufnahme als Hybrid-Silberscheibe geben. �

Denon DCD 2000 AE

Hersteller Denon Preis 1600.00 € Wertung 105.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Denon DCD-500 AE Was Denon da zu einem wirklich fairen Preis anbietet, nötigt einfach Respekt ab.

Testbericht CD-Player Denon DCD 500 AE Der DCD 500 AE für 210 Euro besitzt ein Ganzmetallgehäuse und hinterlässt einen grundsoliden Eindruck. Testbericht Der neue Blu-ray-Player Denon DBP-2012 UD Wer Mehrkanal-Musik hören will, kommt nicht an der silbernen Scheibe als SACD, DVD-Audio oder Blu-ray-Disc vorbei. Gut, dass es dafür immer noch gute…

Testbericht Blu-ray-Player Denon DBP-2012 UD Zuerst optimierte Denon sein Basismodell. Nun kommen die edlen High-End-Geräte an die Reihe. Wie viel Mehr an Klang bietet der DBP 2012 UD? Stereo-Kombi Denon präsentiert CD-Player-/ Verstärker-Kombi Denon kündigt mit dem Vollverstärker PMA-1520AE und dem CD/SACD-Player DCD-1520AE ein neues Duo im Stereo-Segment an.