Denon DVD-2500 BT

Mit dem Kürzel "BT" für "Blu-ray Transport" gekennzeichnet, darf der Denon das Abzeichen der Blu-ray Group tragen, obwohl ihm beispielsweise Decoder für die hochauflösenden Formate Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio fehlen. Diese Tonspuren werden vom Gerät noch nicht einmal in PCM-Signale übersetzt. Für den Kunden bedeutet dies, dass er zwingend einen aktuellen AV-Receiver mit HDMI 1.3a und allen nötigen Decodern als Spielpartner benötigt; sonst bleiben nur die verlustbehafteten Basis-Tonformate auf der Disc als Soundoption übrig.

Warum der Denon trotz fehlendem Analog-Part der teuerste Zuspieler im Testfeld ist? Das mag am komplexen Innenaufbau liegen. Seine Entwickler haben ihm Gene der erfolgreichen Universal-Player aus gleichem Hause mitgegeben - etwa das eigens entwickelte Laufwerk oder die strikt getrennten Signal-Sektionen. Rein äußerlich ähnelt der Player eher einem HiFi-Spieler. Doch auch die Videoqualität soll den hohen Erwartungen an Denon-DVD-Player genügen. So beherrscht der 2500_BT bewegte Bilder in allen erdenklichen Auflösungen und Wiedergabefrequenzen - natürlich auch die nativ auf den meisten Blu-ray-Scheiben enthaltenen 24 Vollbilder pro Sekunde mit 1920 x 1080 Pixeln. Blu-ray- Player der ersten Stunde rechneten diese noch in 60 Halbbilder pro Sekunde um und gelangten durch das dabei entstehende "Ruckeln" zu trauriger Berühmtheit. Der Denon-Spieler dagegen beeindruckt - am passenden Beamer oder Bildschirm - mit einem absolut flüssigen Bewegtbild.

© Hersteller Ein vibrationshemmendes Gehäuse-Konstrukt schützt das Blu-ray-Laufwerk vor schädlichen Einflüssen.

Auch für die Luxus-Probleme von HD-Video ist der DVD-2500__BT gewappnet. Bei jeder Filmaufnahme, ob auf Zelluloid oder Festplatte, entsteht eine Körnung im Bild. Und je hochauflösender das Bildmaterial, desto deutlicher ist dieses Rauschen, "Noise" genannt, zum Beispiel in hellen Flächen wahrnehmbar.

© J.Winkler Die einzelnen Sektionen für Laufwerk, Netzversorgung und Videosignal-Verarbeitung sind strikt getrennt.

Die "Noise Reduction" soll genau diese Körnung reduzieren; beim Denon ist sie in drei Stufen einstellbar und arbeitet besonders in der höchsten sehr effizient. Das Ergebnis: ein homogenes, an Tiefenschärfe reiches, kontraststarkes Bild. Ja selbst die normale DVD findet beim Denon ihr Auskommen: Dank gut arbeitendem Skalierer wirken die PAL-Bilder auch in fünffacher Größe noch scharf und kontrastreich.

