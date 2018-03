Denon RCD-CX1

Acht Kilogramm bringt das 30 Zentimeter breite und 43 Zentimeter tiefe Kraftpaket auf die Wage - von denen ein nicht unerheblicher Teil aufs Konto millimeterdicker Aluminiumplatten geht, die das Gehäuse ummanteln. Das solide CD-Laufwerk mit einer Basis aus Zinkguss und dreilagiger Metallabdeckung baut recht hoch, wodurch der CX-1 ein etwas kastiges Format mit bulligem Aussehen bekommt. Dafür dämpft es Vibrationen aber auch so stark, dass die Schublade beinahe geräuschlos hin und her gleitet. Kein Zweifel: Diese Verarbeitung hat High-End-Qualität.

An Klang-Enthusiasten mit Hang zu gediegener Optik scheint sich auch die Champagnerfarbe der gebürsteten Oberflächen zu richten. Die Möglichkeit zur SACD-Wiedergabe plus Phono-Eingänge für MM- und MC-Tonabnehmer rücken den RCD-CX-1 vollends in die Nähe exklusiver HiFi-Komponenten.

Trotzdem hat Denon den mittlerweile obligatorischen Anschluss an die Zukunft eingebaut: Das CD-Laufwerk spielt MP3- und WMA-Dateien ab. Über die Buchse "Dock Control" auf der Rückseite lassen sich zudem hauseigene iPod-Docks per Receiver-Fernbedienung steuern. Song- und Albumtitel sowie Künstlernamen werden dabei auf das Display des CX-1 übertragen, das mit seiner nur achtstelligen und kontrastarmen Anzeige in Rot allerdings etwas schwer ablesbar ist. Die übrige Bedienung - ob direkt am Gerät oder auf der übersichtlichen Fernbedienung - gleicht der Testfahrt in einem Mercedes: Jeder Knopf liegt genau dort, wo man ihn erwartet.