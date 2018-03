Densen B-200 Datenblatt

Im direkten äußeren Vergleich wirkt die Densen-Gemeinschaft wie ein Trio protestantischer Pfarrer, denen die katholische Kirche mit einem hübschen Ketzergericht droht. Überall dort, wo AVM den audiophilen Weihrauch aufsteigen lässt, zeigen die Dänen karge Einfachheit. Wir staunen, rätseln, schauen genauer hin. Und entdecken ein Fest der kleinen Momente.

© H.Härle Bei allem Aufwand mit Mikrosteuerung und getrennten Netzteilen glaubt Densen in der Vorstufe an den traditionellen Dreh per Poti, der direkt im Zentrum des Boards sitzt.

Lego-Plan

Wo werden wir in zehn Jahren mit Densen stehen? Vermutlich nicht mehr auf dem gleichen Niveau. Denn die Dänen bauen ihren Katalog nach Lego-Art auf. Wer die Vorstufe hat, kann beispielsweise eine Phono-Platine nachrüsten, wer eine Endstufe hat, wird eine zweite, eine dritte, eine vierte nachkaufen. Moment - wieso vier Endstufen?

© H.Härle Extra: Densen sieht die Fernbedienung "Gizmo" als vollwertiges Gerät - Aufpreis 210 Euro.

Äußerlicher Grund: weil Densen an der Vorstufe B-200 vier Ausgänge bereithält, um gleich vier Endverstärker mit Signalen zu versorgen. Wer den Dänen an dieser Stelle jetzt Maßlosigkeit unterstellen will, liegt falsch. Es geht eben nicht um die großen Wattorgien, sondern um die maximale Nähe zur Membran.

Densen B 200

Hersteller Densen Preis 1500.00 € Wertung 90.0 Punkte Testverfahren 1.0

