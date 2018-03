Die besten 20 Auto-Lautsprecher

© Archiv

Wer Lautsprecher ist das letzte Glied in der HiFi-Kette. Egal wie hoch die Qualität der Geräte bis hier hin ist - wenn der falsche Lautsprecher ins Spiel kommt, kann das jedes noch so durchdachte Anlagenkonzept zunichte machen. Dass ein hochwertiger Lautsprecher nicht unbedingt ein Vermögen kosten muss, haben unsere Tests immer wieder gezeigt. Dass man für mehr Geld einen besseren Schallwandler bekommt, belegen unsere Testergebnisse aber natürlich ebenfalls - Heft für Heft.

Damit sich jeder den zu seinem Geldbeutel passenden Lautsprecher heraussuchen kann, haben wir dieses Lautsprecher-Spezial in fünf Kategorien unterteilt - von günstigen Einsteigerlautsprechern über die Mittelklasse bis hin zu unglaublich guten und unglaublich teuren High-End-Systemen. Dabei haben wir uns auf 16-cm-Systeme beschränkt, da dieses Maß nach wie vor in den meisten Autos passt.

Da es in jeder Preisklasse Stars gibt, stellen wir zu jeweils zwei neu getesteten 16ern pro Kategorie auch je zwei bereits getestete Speaker vor. Dabei geht es von Modellen, die erst vor kurzem besonders gut abgeschnitten haben bis zu echten Klassikern, die schon seit Jahren auf dem Markt sind, jedoch heute noch genauso begeistern wie am Tage ihrer Vorstellung.

Lediglich bei den High-End-Lautsprechern haben wir uns ohne neu getestete Geräte auf eine Reise durch die High-End-Welt gemacht, denn Neuerscheinungen sind in diesen Sphären rar gesät. Bei der Auswahl der High-End-Klassiker ging es uns rein um dem Klang - wer es also klanglich auf die Spitze treiben will, findet auch hier die passenden Spielpartner.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in autohifi 6/2010. Sie können das Heft gleich hier im Shop bestellen.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Schnellster Konzertsaal der Welt Dynaudio Soundsystem im neuen Bugatti Veyron 16.4 Super… Vor einigen Wochen hat der Bugatti Veyron 16.4 Super Sport mit 431 km/h einen neuen Geschwindigkeitsrekord für Straßen zugelassene Seriensportwagen…

Rund 90.000 Besucher Großer Andrang auf der Car+Sound Zur Car+Sound/Tuning World Bodensee strömten rund 90.000 Auto-HiFi- und Tuning-Fans sowie 235 Aussteller. Große Kaufberatung Die 10 besten Autoradios Das alte Autoradio hat keinen MP3-Player-Anschluss? Oder klingt nicht mehr zeitgemäß? Dann ist es Zeit für ein neues!

Testbericht Die besten Autoradios mit Freisprechanlage Autoradios können nicht nur empfangen und klingen, sie dienen immer öfter auch zum Telefonieren. Vier Kandidaten mit Bluetooth-Freisprechanlage im… Testbericht CD-Player T.A.C. C 35 im Test 70,8% Ein CD-Spieler mit Röhren-Ausgangsstufe? Das ist nicht neu. Was die T.A.C.-Röhrenprofis für den C 35 ausgedacht haben,…