Digital/Analog-Wandler M-Audio Fast Track Ultra

Ein vielversprechender Wandler: Bis zu vier Mikrofone (mit für alle gleichzeitig zuschaltbarer Phantomspeisung) und bis zu sechs Hochpegelquellen finden am M-Audio Fast Track Ultra Einlass.

Die Inhalte aller Eingänge schickt er via USB 2.0 digital mit feinster Auflösung von 96 Kilohertz und 24 Bit zum Rechner. Das Zuweisen der Ein- und Ausgänge geschieht per Software-Mischpult, ein Effektgerät unterlegt auf Wunsch Pseudo-Raumklang. Sinnvoller wäre ein Equalizer gewesen. Praktisch: Die Betriebssoftware funktioniert an Windows und an Macintosh-Rechnern. Ohne Steckdose versorgt sich der Fast Track Ultra über das USB vom Laptop mit Strom, agiert dann aber mit Minimalfunktion, sprich im Zweikanalbetrieb.

© Jan Winkler Zentrale ist das AK 4114 Digital Interface mit acht Eingängen und 192 Kilohertz Sampling.

Pegelregler (die zu dicht nebeneinander liegen) und von Grün auf Rot wechselnde Übersteuerungs-LEDs sorgen dafür, dass vom Aussteuerbereich der A/D-Wandler nichts verschenkt wird. Löblich: zwei Kopfhörerausgänge mit jeweils eigener Pegelregelung.

Leider bietet der M-Audio fast alle Analog-Ein- und Ausgänge als (symmetrisch beschaltete) Klinke an. Der HiFiist muss mit Adaptern leben.

Klanglich erfüllt der M-Audio keine highendigen Erwartungen an einen D/A-Wandler. Die Hörtester bescheinigen ihm einen etwas sachlichen, tendenziell kraftlosen und flachen Klang. Als D/A-Konverter ist der Fast Track Ultra nicht entwickelt. Genial hingegen ist der M-Audio für Musiker, die Sounds mischen und nachbearbeiten wollen.

M-Audio / Avid Fast Track Ultra

Hersteller M-Audio / Avid Preis 400.00 € Wertung 54.0 Punkte Testverfahren 1.0

