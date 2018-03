Digital/Analogwandler Lavry DA 11 Datenblatt

Ein renommierter Name und erste Adresse für A/D- und D/A-Wandler in der Tonstudiotechnik, ein Newcomer in der Unterhaltungsindustrie: die in Washington ansässige Lavry Engineering. Ihr brandneuer DA 11 (1500 Euro) spricht die Klientel an, die einen ultimativen Konverter sucht, der nebenbei auch gleich Lautsprecheraufstellungs-Probleme lösen hilft: Mit Playback Image Control (PIC; spielt Signalanteile vom jeweils anderen Kanal in Phase oder phaseninvertiert zu) kann der DA 11 die Stereo-Basisbreite ändern, und zwar kanalgetrennt! Steht beispielsweise eine der beiden Boxen zu nah an der Wand, kann der DA 11 sie virtuell davon abrücken.

© Julian Bauer Ein Schaltnetzteil kümmert sich um stabilen internen Stromhaushalt; die miniaturisierten Bauelemente verkürzen die Signalführung und geben Parasiten wenig Angriffsfläche.

"Ein auch bei Kopfhörerwiedergabe hilfreiches Feature", betont Firmenchef Dan Lavry, der sogar ein eigenes Forum unterhält.

Hightech pur, staunten die Tester beim Blick ins Innere. Scharen von Miniaturbauelementen führen die Signale von den symmetrischen Wandlerausgängen über eine analoge Lautstärkeregelung zum Kopfhörer-Output und den XLR-Buchsen (Cinch-Adapter mitgeliefert).

Der hausgemachte Treiber des USB-Eingangs passt für Windows und Mac-OS-Rechner; der Lavry akzeptiert deshalb via USB ohne Wenn und Aber 96 kHz. Eine noch höhere Samplingrate macht laut Aussage des Firmenchefs keinen Sinn.

Klanglich fasste der Lavry die positiven Eigenschaften der Konkurrenten zusammen: Mit CD-Signalen angesteuert, bot er etwa den Facettenreichtum des Musical, den Höhenglanz des Cambridge und die Geschmeidigkeit des Advance Acoustic. DA 11 ist in jeder Disziplin der Gewinner: mit MP3, mit DVB-S und vor allem mit USB.

Stärken

+ Lautstärkeregelung; Kopfhörerausgang; vollsymmetrisch; BasisbreiteneinstellungSchwächen

- Fernbedienung nur optional; gewöhnungsbedürftige Bedienung

Lavry DA 11

Hersteller Lavry Preis 1500.00 € Wertung 61.0 Punkte Testverfahren 1.0

