Die Dateimanager-App Documents wirkt im Test auf den ersten Blick sehr sauber, flüssig und ordentlich. Dieser Eindruck bleibt auch nach längerer Benutzung. Der Fokus der App liegt augenmerklich auf dem Design und der Performance.

Documents von Hersteller Readdle ist der einzige Kandidat in unserem Testfeld, der nicht nur Bilder, sondern auch Text- und PDF-Dateien als kleine Vorschau anzeigt. Dies ist allerdings nur in der Grid-Ansicht der Fall, die mehr Platz beansprucht. Documents bietet einen integrierten Fotoviewer, Medienspieler, Texteditor und sogar ein eBook-Reader, das ist Standard bei Dateimanager-Apps.

Erwähnt sei hier die Browseransicht, die durch eine einfache Wischgeste erreichbar ist. In der Browser-Ansicht werden zusätzlich Lesezeichen und der Download-Ordner untergebracht.

Systembasis & Handhabung: 43 Pkt. von 50 Pkt.

Funktionalität: 42 Pkt. von 50 Pkt.

Gesamturteil: Gut (85 Pkt. von 100 Pkt.)

Cloud-Anbindung

Vorbildlich ist auch die Organisation der App. Neben der Suche im Titel ist auch die Suche im Inhalt von Textdateien möglich. Zudem sind die Dateien stets nach Name, Datum und Größe, sowie auf- und absteigend sortierbar.

Mehr als sechs verschiedene Cloud Anbieter kann man in Documents einbinden. Zudem sind ist Serververbindungen via FTP, SFTP, SMB, und WebDAV möglich. Einer schnellen Verschiebung per Drag & Drop steht nichts im Weg, wird aber durch eine langsame Performance eingeschränkt - gute Idee, aber leider nicht so gut ausgeführt.

Fazit: Für iPhone-Nutzer empfehlenswert

Die kostenlose Applikation beinhaltet keine Werbeeinblendung, ist aber mit 42 MB eine relative große App. Für connect ist Documents eine klare Empfehlung für iPhone-Nutzer, denn die App verbindet Dateimanager, eBook-Reader, Media-Player und Dokumentenbearbeitung und bietet auch sonst einigen Komfort.

