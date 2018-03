© Doro Doro Phone Easy 610

© Doro

Anzeige

Unser Testgerät steckt in einem schwarzweißen Gehäuse, das optisch nicht ganz so verspielt wirkt wie der Vorgänger. Die Tasten sind klar voneinander getrennt, die Tastaturbeleuchtung ist hell und gleichmäßig, das Tastenlayout durch vier Sondertasten allerdings nicht ganz so übersichtlich. Zudem fällt das Handy in geschlossenem Zustand

Neben drei Direktwahltasten für vordefinierte Nummern findet sich eine Taste, die direkt ins SMS-Menü führt. Gerade wer viele SMS verschickt, sollte sich das Doro Phone Easy 610 anschauen. Die Größe der Schrift lässt sich anpassen und im Einstellungsmenü eine Eingabehilfe aktivieren, die kaum ein Seniorenhandy bietet. Auf MMS muss man allerdings verzichten.

Das Adressbuch speichert drei Nummern pro Kontakt, das ist bei für Senioren optimierten Geräten nicht unbedingt üblich. An weiterer Ausstattung finden sich Kalender, Wecker, Taschenrechner und ein UKW-Radio.

Als besonderes Extra entdeckt man im Menü des Doro Phone Easy 610 den Punkt ICE. Der steht für "In case of emergency", zu deutsch: "für den Notfall". Hier lassen sich Informationen wie die eigene Blutgruppe oder Allergien sowie Kontaktpersonen, die im Notfall informiert werden sollen, hinterlegen. Auch eine Notruftaste ist vorhanden.

Und um die Bedienung zu vereinfachen lassen sich Menüpunkte der Funktionen, die eh nicht genutzt werden, einfach ausblenden.

Technische Daten:

Größe: 100 x 52 x 22 Millimeter

Gewicht: 103 Gramm

Display: 34 x 42 Millimeter, 179 x 220 Pixel

GSM-Frequenzen: 850/900/1800/1900

Bluetooth

UKW-Radio

hörgerätetauglicher Lautsprecher

Anzeige

Mehr zum Thema Senioren-Handy Emporia Click im Test Das Emporia Click ist das erste Emporia-Mobiltelefon mit einer Kamera. Ein Notruf ist ebenfalls an Bord. Im Test überzeugt das Senioren-Handy mit…

Senioren-Handy Doro Phone Easy 740 im Test Das Doro Phone Easy 740 ist mit einer seniorengerechten Android-Version ausgestattet. Im Test überzeugt das Senioren-Handy mit großer… Senioren-Handy Telme C155 im Test Das Telme C155 zeigte sich im Test als eher einfaches Senioren-Handy, das aber über Kamera und Notruf-Funktion verfügt.

Senioren-Handy Auro S201 im Test Das Auro S201 ist ein preiswertes Einsteiger-Seniorenhandy, das dennoch eine Notruf-Funktion bietet. Im Test überzeugt zudem die Erinnerungsfunktion… Senioren-Handy Telme C145 im Test Obwohl auf Basisfunktionen ausgelegt, bietet auch das Telme C145 Farbdisplay und Notruf-Funktion.