Downcast im Test

© Downcast Downcast

Downcast

Version: 2.8.15

Betriebssystem: iOS

Preis: 2,69 Euro

Download-Links: iTunes

Systembasis & Handhabung: 45 von 50 Punkten

Funktionalität: 46 von 50 Punkten

Gesamturteil: Sehr gut (91 von 100 Punkten)

Die Entwickler von Jamawkinaw offerieren eine Podcast-App namens "Downcast". Die 2,69 Euro teuere App zählt zu den Besten ihrer Klasse. Alle Funktionen, die der anspruchsvolle Hörer benötigt, werden geboten.

Von der Offline-Wiedergabe bis hin zu unterschiedlichen Playback-Funktionen, lässt Downcast keinen Wunsch offen. Dass die App im Test trotzdem nicht die absolute Spitze darstellt, liegt daran, dass die Benutzeroberfläche zu wenige Informationen bietet. Es können keine Neuvorstellungen eingesehen werden, zudem ist die komplette Benutzerführung der App auf Englisch.

Dies ist jedoch gar nicht weiter schlimm, da per URL-Eingabe schnell und einfach alle verfügbaren Podcasts aus Deutschland mit in die App integriert werden können. Freunde der geräteübergreifenden Nutzung wird's freuen: An einen iCloud-Sync wurde ebenfalls gedacht. Downcast kostet zwar ein paar Euro, bietet dafür aber auch Leistung. Die schlichte Gestaltung könnte man als Nachteil auslegen, das muss aber letztlich jeder für sich bewerten.

Mehr Informationen zu weiteren Podcast-Apps finden Sie im Vergleichstest.

