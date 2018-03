© DriveNow DriveNow Carsharing App

DriveNow begann 2011 und ist derzeit in fünf deutschen Metropolen sowie in San Francisco aktiv. In Kalifornien sowie in Berlin und München gibt's für Umweltbewusste auch ein Elektromobil, den BMW ActiveE.

Die aufwendig designte DriveNow-App wirkt etwas überfrachtet, auch ist die Schrift teils recht klein. So erscheint die App zunächst unübersichtlich, und sie ist leider auch nicht ganz so schnell zu bedienen. Die Struktur ist jedoch durchdacht, die Features sind umfassend, die Autosuche ist fast perfekt: Umgebungssuche, Suche nach Fahrzeugtyp, Anzeige verfügbarer Wagen in der In-App-Karte, detaillierte Angaben zu Fahrzeugausstattung, Zustand/Sauberkeit und Tankfüllung.

Die Buchung ist ein Klacks, man erhält eine Buchungsbestätigung und kann die Reservierung sogar verlängern. Die Kosten sind transparent, allerdings bekommt man nur eine Übersicht über die verbrauchten Zeitguthaben. Trotzdem: Die vielen praktischen Funktionen sichern der App von DriveNow den Testsieg bei den Free Floatern. Mit einem kleinen Makel bei der iOS-Version: Nach einem Anruf oder einem App-Switch landet man wieder auf der App-Startseite.

Der Service ist übrigens lobenswert: Bei einer Testfahrt war das Rückhaltesystem des Sicherheitsgurts auf der Beifahrerseite defekt. Nachdem wir das via Hotline gemeldet hatten, wurde das Fahrzeug sofort aus der Vermietung genommen.

Das Angebot

Carsharing-Typ: Free Floating

Free Floating Einsatzart: Kurzstrecke

Kurzstrecke Städte: 5 (B, D, HH, K, M)

5 (B, D, HH, K, M) Fahrzeuge: Rund 2400

Rund 2400 Fahrzeugarten: Diverse Mini- und BMW-Modelle

Diverse Mini- und BMW-Modelle Kosten: Anmeldegebühr 29 Euro; Minutenpreis ab 0,31 Euro (Fahrt), 0,15 Euro (Parken); mehrere Prepaid-Pakete mit günstigeren Preisen; Stundenpreis 16 Euro (60-Minuten-Paket); Tagespreis 89 Euro (24-Stunden-Paket)

Anmeldegebühr 29 Euro; Minutenpreis ab 0,31 Euro (Fahrt), 0,15 Euro (Parken); mehrere Prepaid-Pakete mit günstigeren Preisen; Stundenpreis 16 Euro (60-Minuten-Paket); Tagespreis 89 Euro (24-Stunden-Paket) Beispiel: 20 Min inkl. 5 km = 6,20 Euro; 1 Std. inkl. 10 km = 12,20 Euro

20 Min inkl. 5 km = 6,20 Euro; 1 Std. inkl. 10 km = 12,20 Euro Buchung: Am Fahrzeug; Reservierung für 15 Minuten per App, online oder telefonisch

Am Fahrzeug; Reservierung für 15 Minuten per App, online oder telefonisch Web: www.drive-now.com

www.drive-now.com Test: in München

