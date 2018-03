Dropbox im Test

© Dropbox Dropbox Cloudspeicher

Die Dropbox hat die Online-Datenhaltung vielleicht nicht erfunden, aber ihr zum Durchbruch verholfen. Wie üblich führt der direkte Weg zum zentralen Datenlager über den Webbrowser. Desktop-Programme spiegeln die Inhalte der Datenwolke auf den Computer. Der Abgleich läuft im Hintergrund. Vorteile: Eine permanente Internetverbindung ist nicht notwendig, die Performance bleibt hoch.

Doch die Amerikaner optimieren den Austausch weiter: Auf Wunsch gleichen vernetzte Computer ihre Dropbox-Datenbestände über schnelle LAN-Verbindungen direkt untereinander ab. Zu den vielen nützlichen Extras zählen auch steuerbare Bandbreitenlimits sowie die selektive Synchronisation, mit der man Verzeichnisse vom Abgleich ausschließen kann.

Dateien teilen (sharen) klappt über Weblinks, die via E-Mail zu den Gästen gelangen. Wer möchte, kann freigegebene Verzeichnisse seiner Freunde in die eigene Dropbox einfügen, was die gemeinsame Nutzung vereinfacht, aber die mageren 2 GB Speicher dezimiert. Die vielseitigen, benutzerfreundlichen Mobil-Apps für iOS und Android aktualisieren die mit Favoriten-Markern gekennzeichneten, unterwegs benötigten Dateien bei Änderungen und laden sie zu Hause via WLAN auf den Phone-Speicher.

Satte 1000 GB, erweiterte Freigabemöglichkeiten, die 30-tägige Speicherung älterer Dateiversionen und das Fernlöschen des Dropbox-Ordners auf verloren gegangenen Geräten bietet die Pro-Variante. Mehr Sicherheit soll die vom Anbieter initiierte verschlüsselte Datenhaltung bringen. Der Datenaustausch ist via HTTPS- Verbindungen gesichert.

