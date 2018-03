© Archiv Zehnder DY 7000 CX

© Julian Bauer Zehnder DY 7000 CX

Anzeige

Beim Analogton noch lustloser und beim Bild flauer, sah es im ersten Moment sogar nach einer Pleite aus. Aber siehe da, in den umfänglichen Bedienmenüs fand sich eine Funktion zur Bildjustage, und mit Geduld und Spucke trimmten die Tester den Zehnder fast auf Gleichstand. Zu guter Letzt klang er via Digital-Out sogar am klarsten und strahlendsten. Das sieht man dem Schwarzwälder gar nicht an!

Stärken:

+ Herausragender Klang über koaxialen Digital-Ausgang.

+ Zahlreiche Anschlüsse inklusive 12-Volt-Remote.

Schwächen:

- Etwas zu flacher Klang via Einbau-D/A-Wandler.

- Keine Radiotext-Anzeige.

Zehnder DY 7000 CX

Hersteller Zehnder Preis 100.00 € Wertung 48.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht HDTV DVB-S Empfänger mit Festplatte Technisat HD S 2 HDTV-Tuner mit Festplattenrecorder standen bisher in den Sternen. Jetzt sammelt ein Alleskönner für 600 Euro himmlische Töne und Bilder tatsächlich…

Testbericht DVB-S-Empfänger Technisat STR 1 <div> Als "Luft raus" beschrieb ein Tester treffend den etwas matten Klang des Einbau-Konverters im STR 1 für 165 Euro. Testbericht DVB-S-Empfänger Kathrein UFS 712 <div> Kathreins UFS 712 für 180 Euro besitzt ein im Vergleich zu den Mitbewerbern besonders großes, das gleich noch die Auf/Ab- und den…

Amazon-Angebote der Woche Schnäppchen bei Amazon: Smartphone, MP3-Player, SAT-Receiver Durchwachsen präsentieren sich die aktuellen Elektronik-Angebote des Onlinehändlers Amazon. Während der beliebte MP3-Player Samsung Sansa Fuze+ ein… Test: HDTV-Rekorder Humax iCord Evolution im Test Humax hat die Firmware des iCord Evolution kräftig überarbeitet und neue Features implantiert. Damit wird der Vier-Tuner-Sat-Receiver endgültig zum…