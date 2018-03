© Archiv DVD-Player Yamada DVD MI 220 X

Sein VGA-Ausgang spielt nicht nur beliebigen Computermonitoren Video zu. Er besitzt sogar Einbaudecoder, 5.1-Tonausgänge, einen Pegeltongenerator, ja sogar eine Lautstärkeregelung. Was stereoplay durch Probieren herausfand und nicht einmal der Vertrieb wusste: Der Yamada gibt sogar mehrkanaliges DVD-Audio wieder!

Anzeige

© Julian Bauer Den Markenplayern ebenbürtig: gängiger DVD-Prozessorchip und Upscaler im Yamada.

Die raffinierteste Ausstattung: Sein Scaler rechnet nicht nur digitales Video am HDMI-Ausgang auf 1080i bei einer Bildwechselfrequenz von 50 Hertz für Beamer hoch. Zusätzlich stellt er die Berechnungen mit 60 Hertz an - um somit Computermonitore digital über HDMI (oder Adapter auf DVI) ansteuern zu können.

Ein cleverer Schachzug, denn digital lieferte er ein praktisch fehlerfreies Videosignal. Die analoge Videoausgabe des Yamada war in Neutralstellung seines umfangreichen Video-Equalizers etwas dunkel, über die Komponentenausgänge erschienen Doppelkonturen. Mit Progressive Scan zeigten die Filmsequenzen leichte Schlieren, die Bilder zitterten etwas.

Den Analogton steuerte er in Stereo oder in Mehrkanal etwas mittenbetont und weich zu. Via HDMI jedoch verstummte nicht nur die Kritik am Bild, auch die Musikwiedergabe geriet deutlich knackiger und konturierter. Wen die unübersichtliche, klein beschriftete Fernbedienung und das umständlich zugängliche Setup-Menü nicht stören, wer über die leichten Schwächen der analogen Ton- und Videoübertragung hinwegsehen kann, findet im Yamada ein geradezu verblüffendes Schnäppchen.

Yamada DVD MI 220 x

Hersteller Yamada Preis 70.00 € Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Universalplayer NAD T 585 Der Universalspieler NAD T 585 für 1200 Euro ist auf Klang gezüchtet. Kommen dabei seine Videoqualitäten zu kurz?

Testbericht Universalplayer Pioneer DV 600 AV <div>Pioneer bietet mit dem DV 600 AV für 200 Euro unglaublich preiswert einen grandios ausgestatteten Universalspieler mit angesagtem HDMI 1.3 an. Testbericht Universalplayer Pioneer DV LX 50 Pioneer betrachtet ihren brandneuen, 600 Euro teuren Universalplayer als echtes High End. Stellt er auch stereoplay rundum zufrieden?

Testbericht DVD-Player Onkyo DVD-HD 805 HD-DVD-Player mit überraschend gutem Ton Testbericht DVD-Player Harman/Kardon DVD 37 Der Harman/Kardon DVD 37 (350 Euro) bot gleich zu Anfang eine Überraschung, erinnerte er doch stark an das 7/06 getestete Universalspieler-Highlight…