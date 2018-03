Dynaudio Sapphire Datenblatt

© Archiv

Was als erstes auffällt, ist die Form. Das soll eine Dynaudio sein? Ausgerechnet die Dänen, die in puncto Gehäuseform 30 Jahre fast ausnahmslos dem Quader treu geblieben sind, bauen mit ihrer Jubiläumsbox Sapphire eine Skulptur, die das Auge fordert. Keine rechteckigen Flächen, kaum rechte Winkel, dafür trapezoide und dreieckige Versatzstücke in atemberaubend perfektem Klavierlack - dieser Lautsprecher widersetzt sich allen Design-Klischees. Nicht nur mit dem Verzicht auf Rundungen, sondern auch mit den Proportionen: Das Gehäuse baut mehr in die Breite als in die Tiefe und wirkt damit angenehm anachronistisch.

Dabei ist aber besonders die breite Schallwand kein Ergebnis gestaltphilosophischer Betrachtungen, sondern für die Akustik der Box wichtig: Zum einen finden so zwei stattliche 20-Zentimeter-Bässe Platz, zum anderen bündelt die breite Front die vom Hochtöner abgestrahlten Schallanteile auf den Halbraum vor der Box. Doch diese Anordnung hat auch Tücken: Irgendwann erreichen die Wellen das Ende der Schallwand, klangschädliche Kantenreflexionen bilden sich aus, wenn die Druckwellen den anderen Luftwiderstand "spüren". Tun sie aber bei der Sapphire nicht, denn die nächste Fläche ist nur mit einem geringen Winkel von 45 Grad abgeschrägt und ermöglicht so einen sanfteren Übergang für die Wellen.

Anzeige

Dynaudio Sapphire

Hersteller Dynaudio Preis 12000.00 € Wertung 99.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Lautsprecher Dynaudio Sapphire Die Sapphire für 12000 Euro das Paar präsentiert sich als typischer Dynaudio Lautsprecher: hervoragend verarbeitet und klanglich ausgewogen.

Testbericht Im Test: Dynaudio Excite X36 Die neue Dynaudio Excite X36 (2600 Euro pro Paar) ist eine sehr neutrale, seidige und stimmschöne Box mit luftigem Raum und superbem Bass. Testbericht Die neue Dynaudio Focus 380 im Test Die neue Dynaudio Focus 380 ist das Ergebnis aus evolutionären Veränderungen wodurch sie klanglich einen weiten Schritt nach vorn macht.

Testbericht Standlautsprecher Dynaudio DM 3/7 Dynaudio zelebriert an der neuen DM 3/7 offensichtlich die Kunst der Reduktion. Doch von wegen graue Maus: Die Box entpuppt sich als… Testbericht Test: Lautsprecher Dynavox Impuls III Dynamik in Reinkultur - Mit einem Hochwirkungsgrad-Koax transportiert die Dynavox Impuls III eine gigantische Spielfreude. Beim Preis bleibt sie auf…