Edeka-App im Test

© Edeka Edeka-App

Edeka-App

Version: 2.8 (iOS), 2.9.80834 (Android)

Betriebssystem: iOS, Android

Preis: kostenlos

Downloadlink: iTunes / Google Play

Testurteil

iOS: gut (82 von 100 Punkten)

Android: gut (81 von 100 Punkten)

Die Edeka-App setzt im Test die Maßstäbe: Bedienkonzept, Features, grafische Umsetzung - hier stimmt insgesamt alles. Die aktuellen Angebote können als Handzettel oder Liste durchstöbert werden, und die Listendarstellung ist dabei sehr übersichtlich in Kategorien wie "Obst & Gemüse" oder "Drogerie" aufgeteilt. Die Produkte werden mit einem Klick auf den Einkaufszettel übernommen, außerdem ist eine Eingabe von Hand möglich.

Über den integrierten Barcode-Scanner können Produkte auf die Einkaufsliste gesetzt und QR-Codes z.B. zur Herkunft von Fleischprodukten ausgelesen werden. Der fertige Einkaufszettel kann dann sortiert und per Mail verschickt werden, beim Einkauf lässt sich die Liste in der App außerdem bequem abhaken. Ein Filialfinder fehlt ebenso wenig wie die Möglichkeit, Angebote über Social Media-Kanäle weiterzuempfehlen.

In die App ist auch ein Bonuskarten-System integriert, die Bezahlfunktion ist derzeit jedoch noch im Aufbau und nur in einzelnen Märkten in Hamburg und Berlin verfügbar. Edeka setzt sich aber vor allem mit Zusatzfeatures wie einem BMI-Rechner (Body Mass Index) und einer umfangreichen Rezeptsammlung von der Discounter-Konkurrenz ab. Besonders schön: Die Zutaten werden automatisch auf den Einkaufszettel übertragen.

