Editorial für iPhone und iPad im Test

Editorial ist als reine iPad-App vor anderthalb Jahren gestartet und innerhalb kürzester Zeit zu einem der beliebtesten und meistgelobten Texteditoren avanciert. Jedenfalls unter Nerds aller Herren Länder, denn der Fokus von Editorial liegt auf dem Schreiben für das Web (mit Markdown) und auf der Automatisierung von Aufgaben, die beim Schreiben anfallen. Und mit der Version 1.1, die im letzten Jahr auch eine iPhone-Variante mitbrachte, ist dem Berliner Entwickler Ole Zorn erneut ein großer Wurf gelungen.

Bedienung: Text im Zentrum

Zugegeben, bei Editorial handelt es sich wohl unter den vorgestellten Automations-Apps für iOS um diejenige mit der steilsten Lernkurve. Doch der erste Überblick fällt leicht: Wie bereits bei Drafts liegt der Fokus voll auf dem Text, der dementsprechend den größten Teil des Bildschirms belegt. Von links lässt sich eine Seitenleiste einblenden, die lokal oder auf der Dropbox abgelegte Dateien anzeigen, durchsuchen und löschen oder neu erzeugen kann; auch die Einstellungen findet man hier, die etwa das obligatorische Dark Theme bereithalten oder Einstellungen zu Schriftarten, -größen und dem Zeilenabstand.

HTML-Vorschau inklusive

Streicht man dagegen von rechts in den Bildschirm, gelangt man zur HTML-Vorschau für das idealerweise in der beliebten Auszeichnungssprache Markdown Geschriebene. Daneben finden sich noch drei weitere Bereiche, die auf dem iPhone über einen dedizierten Button mit der Bezeichung der aktiven Ansicht erreichbar sind:

Ein Browser für Recherchezwecke, die sonst das Verlassen der App erfordern würden, eine eingebaute Anleitung und Hilfe sowie das Scratchpad, eine Konsole für Code-Schnipsel und Skripte.

© omz:software Für Programmierer: Editorial bietet Drag-and-drop-Workflows, kann aber auch Python-Skripte interpretieren.

Automation: Workflows fürs Schreiben

Die Automations-Features hingegen erreicht man über das Schraubenschlüssel-Symbol am oberen rechten Rand. Die vorhandenen Workflows zeigen, wohin die Reise geht: Editorial ist unheimlich flexibel, konzentriert sich aber im Wesentlichen auf die Arbeit mit Texten. So lassen sich etwa Workflows für das automatische Nachschlagen von markierten Wörtern bei Wikipedia oder auf der Duden-Webseite einfach durch Drag-and-drop zusammenklicken.

Schreiben in Markdown wird nicht nur durch eine zusätzliche Zeile über der Tastatur erleichtert, die häufig verwendete Symbole für die Auszeichnung mitbringt - und als besonderes Gimmick die präzise Cursor-Platzierung durch Streichen auf der Leiste erlaubt.

Es gibt auch viele Workflows auf der zur App gehörigen Website, die sich um die Markdown-Automation kümmern, etwa um mehrere Zeilen Text in eine geordnete Liste zu verwandeln oder um Zeilenumbrüche automatisch durch das in Markdown übliche Hinzufügen von drei Leerzeichen am Ende einer Zeile sicherzustellen.

© omz:software Der schnelle Wechsel zwischen Text, HTML-Preview, Konsole und Browser ist ein Markenzeichen der App.

Python für mehr Flexibilität

Der eigentliche Clou bei Editorial ist jedoch die Unterstützung von Python-Skripten. Wer mit der Programmiersprache umgehen kann, für den öffnen sich in Editorial ungeahnte Möglichkeiten der Automation - zusätzlich zu den ohnehin schon unterstützten etwa 50 Workflow-Optionen.

Editorial ist als Universal-App für iPad und iPhone erhältlich und kostet 6,99 Euro.

