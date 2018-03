Einzeltest: Standlautsprecher von Martin Logan

Hybrid - das klingt zunächst irgendwie hässlich. Zum einen meint das griechische Fremdwort überheblich, hochmütig. Zum anderen kennen wir es aus der Biologie für auch nicht gerade sympathieweckende Zwitterwesen, etwa der aus Schaf und Ziege zusammengeklonten Schiege. Doch dürfen wir nach diesem Test hohen Mutes feststellen: Hydrid ist etwas wunderbares, liebenswertes. Jedenfalls, wenn es um die neue Summit X geht, den Gipfel des Hybrid-Lautsprecherbaus.

In der Tat hat AUDIO noch nie einen Schallwandler gehört, der die Verbindung von dynamischen Bass und elektrostatischer Mittel-Hochtoneinheit dermaßen homogen hinbekommen hat. Bevor wir in die tote, graue Theorie abtauchen, lassen Sie uns noch einen Moment auf der Höhe dieser farbenfrohen, quirlig lebendigen Musik verweilen. Denn der Abhörraum schien schon bei moderaten Pegeln geradezu vor Leben zu beben, wenn die Summit X loslegte.

"Wie der Blitz aus der dunklen Wolke" wollte Gustav Mahler das Finale seiner ersten Symphonie ins Auditorium fahren hören. Hätte dem Komponisten 1889 schon eine Summit X und Georg Soltis 1964er Einspielung zur Verfügung gestanden, er hätte vielleicht auf das - damals verständnislos bis hasserfüllt reagierende - Publikum verzichtet und sich ganz der Konserve gewidmet. Die überbordende Fülle der Klangfarben, die makellos differenzierte Abbildung jedes Partitur-Partikels hätten ihn, den als Dirigent gefürchteten Detail- und Präzisionsfanatiker, hingerissen. Und die fürs Wohnzimmerformat unfassbare Dynamik des London Symphony Orchestra hätte ihn wohl ins Mark getroffen.

Bevor die Hymne jetzt völlig ins Spekulative driftet, gilt es, erst einmal Begriffe zu klären. "Dynamisch" im technischen Sinne bezeichnet jene Lautsprecher beziehungsweise Chassis, die Schall auf konventionelle Art erzeugen: Vom Verstärker gelieferte Wechselspannung regt nach dem elektrodynamischen Prinzip eine in einem festen Magnetfeld beweglich gelagerte Schwingspule an. Die ist mit einer konus- oder kalottenförmigen Membran verbunden, die im Takt der gelieferten Spannung schwingt, dadurch Luft bewegt und Töne produziert.

Elektrostaten indes nutzen das Wechselspiel zwischen Spannung und mechanischer Bewegung etwas anders: Bei Martin Logan etwa wird eine hauchdünne, mit elektrisch leitendem Material bedampfte Plastikfolie unter Hochspannung gesetzt, was ein konstantes elektrostatisches Feld um sie herum schafft. Dieses Feld begrenzen die bei Martin Logan sehr fein gelochten, leicht gekrümmten, sogenannten Statoren.

An ihnen liegt die hochtransformierte, gegenphasig gepolte, vom Verstärker gelieferte Signalspannung an. In deren Takt schwingt die Folie zwischen den Statoren, bewegt Luft und produziert Töne. Viele HiFi-Fans attestieren diesem Prinzip den "dynamischeren" Antritt.