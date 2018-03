Einzeltest: Vorverstärker 077 von Burmester

Wer den zwischen dem 011 und dem Flaggschiff 808 angesiedelten Vorverstärker mit seiner durchweg gleichstromgekoppelten Signalführung ohne klangbeeinflussende Kondensatoren im Signalweg etwas günstiger erstehen möchte, kann das ausgelagerte Netzteil weglassen. In der Standard-Variante nutzt der mehrstöckig aufgebaute 077 die rechte Gehäuse-Sektion für ein integriertes Netzteil. Damit lässt sich der Grundpreis auf 20_000 Euro drücken. In der Vollversion sitzen an Stelle der Netzversorgung die On-Board-Regelungen zur Stromstabilisierung.

Nicht nur der Dreh an den enorm satt laufenden Knöpfen für Quellenwahl und Lautstärke, auch der enorm klare und präsente Klang des 077 weckten Erinnerungen an eine Zeit, als Männer nach Feierabend noch nicht am PC oder im Fitnessstudio saßen.