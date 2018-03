Wie die meisten Konkurrenten ist auch die Elac BS 244 eine Zweigebox mit 17er-Bass und Reflexabstimmung. Damit enden aber schon die konzeptionellen Gemeinsamkeiten. Bereits mit der Wahl des Hochtöners gehen die Kieler komplett andere Wege: Hier arbeitet keine Kalotte mit getrennter Membran- und Schwingspuleneinheit, sondern ein JET-Hochtöner, bei dem Membranfolie und elektromagnetische Leiterbahnen eine verklebte Einheit bilden. Um Antrieb und Membranfläche zu erhöhen, ohne den Töner allzu groß werden zu lassen, wird die Folienmembran fünfzehn Mal gefaltet und schwingt im besonders starken Neodym-Magnetfeld wie eine Ziehharmonika.

Der Tiefmitteltöner ist im Gegensatz zu seinem englischen Pendant auf höchstmögliche Steifigkeit gezüchtet: Ein Sandwich aus einem Papierkonus und einem mehrfach gestanzten Alu-Kegel soll auch bei hohen Pegeln diesem Ideal nahekommen. Bei der Abstimmung der Weiche achteten die Entwickler nicht nur auf einen harmonischen Übergang im Frequenzgang, sondern auch auf ein optimiertes Klirr- und Abstrahlverhalten.

Im Hörtest verblüffte die BS 244 trotz der vollkommen anderen Philosophie mit einer tonalen Verwandtschaft zur B_&_W, in puncto Auflösungsvermögen und Klangfarbentreue stand sie der englischen Überflieger-Box in nichts nach. Im Gegenteil: Ihre Klangfarbenpalette bei Beethovens Messe in C (Davis, LSO Live) strahlte so hell wie jene der B_&_W 805. Dabei vermittelte die Elac eine Spielfreude und ein Gefühl von tonaler Größe, wie es noch keine so kompakte Box im AUDIO Hörraum geschafft hatte. Mit Ian Shaws "Harlem In Havanna" ("Drawn To All Things") zeigte die Kielerin zudem ein perfektes Maß an Timing und Unmittelbarkeit, dass es eine wahre Freude war. Dass die B_&_W den Raum noch etwas weiter ausleuchten konnte und bei Dynamikspitzen etwas sanfter blieben - okay. Derart viel Spaß aus so wenig Box wie bei der Elac gibt es aber trotzdem nur selten.