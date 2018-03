Elac FS 67 Datenblatt

© Archiv

Andere Hersteller leisten sich eine wahre Boxengalerie für jede Serie, Elac hatte in der günstigen 60er-Reihe bisher nur eine Standbox im Repertoire: die FS 68. Mit einer zierlicheren Figur als die FS 68 punktet nun die FS 67, die Elac für 600 Euro auf den Markt bringt.

Anzeige

© Foto: H.Härle Elac setzt auf Single-Wiring und zwei unverrundete, große Reflexrohre

Zwei Konustreiber mit Aluminium-Papier-Sandwich-Membran im minimalistischen 14-Zentimeter-Format schwingen auf ihrer Front, zwei rückwärtige, nicht verrundete Reflexrohre unterstützen bis in die unterste hörbare Oktave. Bereits ab 2200 Hertz kann die 25-Millimeter-Kalotte übernehmen; Membran und Schwingspulenträger sind hier aus einem Stück Aluminium gezogen, was beste Wärmeableitung und höchste Belastbarkeit garantiert. Samt einer flachen Schallführungseinheit verschwindet der Hochtöner hinter Gittern - das schützt vor Kinderhänden und Katzenkrallen und ist in die tonale Abstimmung bereits eingerechnet. Diese folgt dem Elac-Prinzip der stetigen Schall-Leistungsverteilung, wobei nicht nur der genau auf Achse abgegebene Schall berücksichtigt ist - auch ein möglichst unverfärbter Diffusschall soll im Hörraum erzeugt werden. Damit die Abstrahlung optimal brechungsfrei gerät, ist die Box rund um den Hochtöner deutlich verrundet, was den Schallwellen eine sanfte Beugung erlaubt.

Eine technische Besonderheit: Die FS 67 ist als reine 6-Ohm-Box ausgelegt, was sie neben ihrem ordentlichen Wirkungsgrad zum Geheimtipp für Besitzer älterer, nicht so laststabiler Verstärker machen dürfte. Wem die Haptik der schwarzen Matt-Version nicht gefällt, der kann eine glänzende Variante in dunkler Kirschnachbildung ordern.

Hörtest

Die Elac FS 67 tat sich in Glinkas "Ruslan und Ludmilla""-Ouvertüre (AUDIO pure music one, Bose ) mit frischen und transparenten Klangfarben hervor. Sie spielte mit beinahe monitorhafter Genauigkeit. Die Weavers wirkten allerdings in ihrer minimalistischen Liveversion von "Rambling Boy" ("Reunion Concert", Analogue Production) schon auffallend schlank, ja fast ausgezehrt, das mitsingende Publikum setzte im Refrain eher blechern ein.

Zur Aufstellung: Die Elac erhielt in wandnaher Position den nötigen Grundton.

Elac FS 67

Hersteller Elac Preis 600.00 € Wertung 70.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Test: Standlautsprecher Elac FS 58.2 Eine ausgewachsene Box zum fairen Preis: Dieses Ziel setzte sich auch die norddeutsche Vorzeigemarke Elac und schickt die nur 700 Euro teure FS 58.2…

Testbericht Standbox Elac FS 189 im Test Im Test: Elac FS 189 - eine schlank gehaltene Dreiwegebox mit aufwendiger Bestückung im Bass und hochwertigem Folienhochtöner. Testbericht Elac FS 507 VX-Jet im Test Der mechanisch justierbare Elac-Koax verspricht eine Anpassung an die Raumakustik in einer elegant schmalen Box. Gelingt dieses HiFi-Wunder?

Standboxen Elac FS 407 im Test Die FS 407 von Elac ist eher zierlich gebaut. Wirkt sich das auf den Klang aus? Wir haben die Standbox getestet. Standboxen Elac Air-X 207 im Test 88,0% Die AIR-X 207 von Elac lässt sich komfortabel drahtlos ansteuern. Wir haben die kabellosen Standboxen im Test.