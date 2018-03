Electrocompaniet PI 1 Datenblatt

© Archiv

Electrocompaniet mischt seit 1972 im weltweiten HiFi-Geschäft mit. Matti Otala und Jan Lohstro haben die Company gegründet, weil sie mit der bis dato bekannten Transistoren-Schaltung zutiefst unglücklich waren. Zugespitzt: Otala und Lohstro suchten einen Transistor-Amp, der eigentlich gar nicht wahrgenommen wird. Die Entwickler sitzen im schönsten Nirgendwo mit dem Stavanger-Fjord vor der Haustür - Abgeschiedenheit vom Rest der High-End-Welt.

Anzeige

© Archiv Die Platine des P1 ist exakt symmetrisch

Zuerst der rituelle Blick unter die Haube. Der PI 1 sieht aus wie das Werk eines Raumfahrt-Unternehmens: Winzigste SMD-Bauteile dominieren die Platine, in geradezu fanatisch-fantastischer Spiegelanordnung - mehr Symmetrie geht nicht. Allenfalls der etwas achsenverschobene Trafo im Hintergrund fällt aus den militärisch korrekt geordneten Reihen. Was noch auffällt: Neben den zentralen Leistungstransistoren hat Electrocompaniet zwei "Landeplätze" auf der Platine frei gehalten.

Klanglich ist der PI 1 kein Sparringspartner für jedermann. Wer "nur" die Cinch-Eingänge nutzt, hört einen sehr guten, aber eben noch keinen überragenden Verstärker. Was Electrocompaniet auch offen kommuniziert: Die beiden Cinch-Paare wurden für "Tuner" und "TV" reserviert, die beiden symmetrischen Eingänge tragen die Bezeichnung "CD" und "AUX". Also: Wer nicht zweitklassig reisen will, braucht einen Player mit XLR-Ausgang - Electrocompaniet denkt in Familienbanden und sieht den hauseigenen PC 1 hier als idealen Spielgefährten (1600 Euro).

© Archiv Die Rückansicht

Das können wir nachvollziehen. Denn der symmetrische Kontakt ist klar die bessere Wahl. Der Zugewinn an räumlicher Auflösung und Bassschub ist nach wenigen Takten keiner weiteren Frage mehr wert. Der PI 1 klingt in der britischen Verstärker-Tradition: hell, offen, antrittsstark. Der Tiefbass drückt die Membranen mit einer Souveränität in den Raum, die man eher von deutlich größeren Endstufen kennt. Wenn man partout so etwas wie ein "nordisches Element" erkennen will: Das Klangpanorama, der Himmel über der Fjord-Landschaft wirkt unendlich - hier gibt's die imposanteste Räumlichkeit im Testfeld.

Electrocompaniet PI-1

Hersteller Electrocompaniet Preis 1600.00 € Wertung 95.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Streaming-Vollverstärker Electrocompaniet ECI 6 DS im Test Der Vollverstärker Electrocompaniet ECI 6 DS agiert high-endig und kann zudem auf das bestklingende Musikmaterial der digitalen Welt zugreifen.

Vollverstärker Audreal PA-M im Test Für einen Class-A-Vollverstärker ist der Audreal PA-M durchaus günstig. Kann er dennoch dem Leistungsanspruch gerecht werden? Transistor-Vollverstärker Arcam A49 im Test - Ganz große Pläne Wir haben den Arcam A 49 im Test. In Sachen Ausstattung und Bedienung sowie bei der Bass-Wiedergabe kann der Transistor-Vollverstärker überzeugen.

Vollverstärker Marantz PM 7005 im Test Auf den ersten Blick gleicht der neue Marantz-Verstärker der 7000er Serie dem Vorgänger. De facto tritt er aber nicht nur mit dem bewährten Klang,… Vollverstärker Technics SU C700 im Test Der Technics SU C700, ein digitaler Schaltverstärker, erweist sich im Test als echtes Schmückstück, bei dem man einen deutlich höheren Preis erwarten…