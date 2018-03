Das emporiaCLICK war das erste Emporia-Handy mit Kamera. Auch ein Notruf ist an Bord. Im Test überzeugt das Mobiltelefon für Senioren mit großen Tasten und einfacher Bedienung.

© emporia Das Emporia Click ist das erste Emporia-Mobiltelefon mit einer Kamera.

emporiaCLICK: Erster Eindruck

Das in Schwarz oder Weiß erhältliche Click ist das erste Emporia-Mobiltelefon mit eingebauter Kamera - wenn auch nur mit 0,3 Megapixel Auflösung. Die Bilder kann man auch per MMS verschicken, was wie von Emporia gewohnt besonders einfach gelingt.

Wie bei Klapp-Handys üblich, ist die Tastatur im zusammengeklappten Zustand gegen versehentliche Bedienung geschützt. Symbole auf der Außenseite informieren über verpasste Anrufe oder SMS sowie den Ladestand des Akkus. Auch Bluetooth, eine LED-Taschenlampe und die für viele emporia-Handys typische, durchdachte Notruf-Funktion sind mit an Bord.

© Emporia

emporiaCLICK: Ausstattung

+ Farbdisplay+ Notruf+ Bluetooth+ UKW-Radio+ Taschenlampe+ Tischladestation- geringe Kamera-Auflösung (nur 320 x 240 Pixel)

emporiaCLICK: Bedienung

+ Große Tasten+ Einfache Bedienführung+ Freisprechen+ Telefonbucheinträge können per SMS empfangen werden+ einfache MMS-Erstellung+ hörgerätetauglich

Technische Daten

Maße: 103 x 51 x 19 mm

Gewicht: 110 g

Kamera: 0,3 Megapixel

Extras: UKW-Radio, Taschenlampe, Tischladefunktion, Notruf-Funktion

