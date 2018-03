Emporia D40 ABB im Test

© Emporia Emporia D40 ABB

Wenn der auf Seniorenhandys spezialisierte österreichische Anbieter Emporia auch ein Festnetztelefon für ältere Nutzer anbietet, hat er unsere Aufmerksamkeit. Zumal die Idee, ein Großtasten-Tischtelefon mit integrierter DECT-Basis und ein passendes Schnurlostelefon zu kombinieren, einiges für sich hat.​

Leider lässt das für 80 Euro angebotene Gespann dennoch einige Wünsche offen. Zwar sind die Tasten und Displayinhalte groß, und die Ausstattung mit fünf Zielwahltasten am Tischgerät und drei weiteren am Mobilteil ist durchaus praxisgerecht. Doch das Navigieren durch die Menüs macht wenig Freude und verwirrt schnell. Dies gilt insbesondere für das Mobilteil, dessen Segment-Anzeige eher an einen einfachen Taschenrechner als an ein bedienungsfreundliches Telefon erinnert. Im größeren Display des Tischapparats sind die Schriften besser lesbar​, und verwirrende Abkürzungen kommen seltener vor – allein die unübersichtliche Menüstruktur bleibt.​



​Die 70 speicherbaren Telefonbucheinträge sind gleichermaßen in Tischtelefon wie Mobilteil verfügbar – es könnten zwar mehr sein, doch die Integration ist gut. Auch die Bedienung des 14 Minuten fassenden Anrufbeantworters am Tischgerät geht in Ordnung – übers Mobilteil ist sie eher mühsam.

Gemischte Laborergebnisse

Die im Labor ermittelten Akkulaufzeiten sind mit knapp acht Tagen Standby und knapp zehn Stunden Dauergespräch okay. Beim Klang erhält das D40-Mobilteil aber die rote Laterne.​

