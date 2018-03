Emporia Time Datenblatt

Das Gehäuse besteht zu großen Teilen aus Aluminium, was dem Time eine durchaus edle Anmutung verleiht. Bedienfreundlich präsentiert sich die Tastatur: Alle Drücker sind rund 15 mm breit, die Telefontasten gar 20 mm lang und allesamt reagieren schon bei geringem Kraftaufwand mit einem klaren Druckpunkt. Im Vergleich fällt das hier ebenfalls einfarbige Display deutlich kleiner aus als beim LifePlus, dennoch sind die Schriften wesentlich größer als sonst bei Handys üblich.

Die Ausstattung bietet nicht viel mehr als das Telefon und die SMS-Funktion. Die Navigationstaste führt direkt ins Telefonbuch, das die fünf wichtigsten Nummern ganz am Anfang anzeigt. Auch das Time hat einen Wecker intus, der auch bei ausgeschaltetem Gerät funktioniert. Die LED, die als Taschenlampe dient, fehlt ebenfalls nicht. Die meisten Funktionen werden wie beim LifePlus direkt über Seitentasten angesteuert, die nur minimal übers Gehäuse ragenden Schiebetasten sind allerdings nicht immer einfach zu bedienen. Was dem Time fehlt, sind die Freisprechfunktion und die Notruftaste. Insgesamt richtet sich das Emporia Time an Menschen, die zwar nicht gebrechlich sind, denen aktuelle Mobiltelefone dennoch zu klein und vor allem zu kompliziert sind.

