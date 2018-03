© Enmondo Endomondo Fitnessapp

Endomondo

Version: 8.8.0 (iOS), 9.3.1 (Android), 8.2.0.0 (Windows Phone)

Preis: 4,49 Euro (iOS), 4,99 Euro (Android), kostenlos (Windows Phone)

Betriebssystem: iOS, Android, Windows Phone, Blackberry

Download-Links: iTunes, Google Play, Windows Phone

iOS: 87 Pkt. (sehr gut)

Android: 86 PKt. (sehr gut)

Windows Phone: 71 Pkt. (befriedigend)

Wenn es einen echten Herausforderer für den beliebten Tracker von Runtastic gibt, dann ist es dieser hier: Endomondo hinterlässt durch die Bank einen sehr guten Eindruck in allen Bereichen. Auch hier gilt: Wer mit Werbung leben kann, bekommt eine sehr gut ausgestattete Lauf-App, die anders als Runtastic sogar in der kostenfreien Variante mit Herzfrequenzmessung aufwarten kann.

Wer keine Werbung mag, kann auch direkt zu einem Windows Phone greifen - die dafür angebotene App ist gänzlich werbefrei. Im Gegenzug gibt es aber für Windows-Nutzer auch keine Möglichkeit, die Bezahl-Features des Premium-Dienstes von Endomondo zu nutzen. Und an dieser Stelle wird es erst richtig kompliziert: Für Android gibt es nämlich eine Endomondo Pro App, die ohne Werbung auskommt und viele Features des zusätzlich angebotenen Premium-Abonnements bereits umfasst - ähnlich wie bei Runtastic Pro. Für iOS gibt es die Pro-App zwar auch, aber nur im US-Store und damit nicht für deutsche Kunden.

Der einzige Weg, die Werbung am iPhone loszuwerden, ist damit das Premium-Abo, das aber im Gegenzug auch viele Features bietet: So wird etwa ein Intervall-Trainingsmodul, ein Herzfrequenz-Zonen-Training und das Audio Coaching für individuelle Trainingspläne freigeschaltet; erweiterte Statistiken und die Auswertung über Graphen sind ebenfalls mit an Bord - für 3,59 Euro pro Monat oder 26,99 Euro pro Jahr. Doch auch ohne Premium kann man viel mit Endomondo anfangen. Sich von Freunden anfeuern zu lassen klappt ohne Abo, und nachträgliches Teilen via Facebook (iOS, Windows Phone und Android) oder Google+ (nur Android) ist ebenfalls möglich. Auch der GPX-Export von Workouts steht über die Endomondo-Webseite kostenfrei zur Verfügung.

