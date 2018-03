Zusätzliche Effizienz gewinnt diese "Class XD" (für Crossover Displacement, also Verschiebung des Übergangspunkts) getaufte Technik, indem sie das Ausmaß der Verschiebung signalabhängig anpasst. So soll sie über den ganzen Leistungsbereich niedrigste Verzerrungen garantieren, bei gleichzeitig noch akzeptabler Energie-Effizienz und bezahlbarem Konstruktions- und Kühlungsaufwand.

Unterm Strich verheizen Cambridge und Vincent mit ihren Endstufen im Ruhezustand exakt gleich viel Strom: 175 Watt. Auch in ihrer Maximalleistung liegen sie nicht weit auseinander - in beiden Fällen mehr als genug, um die Basslinie auf "Mr. Titz (The Revelator)" von Shalabi Effect ("The Trial Of St. Orange"; auf www.alien8recordings.com auch als FLAC-Download) mit ungebremster Brutalität in den Hörraum zu blasen. Und zwar auch dann, wenn ernsthaft hungrige Boxen wie die Revel Performa F52 zu füttern waren.

Während das Stück mit Loops von Sam Shalabis Oud, rasendem Tabla-Geklöppel und schließlich kantig-energischen Breakbeats Runde um Runde mehr Fahrt aufnahm, zeigten auch die Endstufen immer deutlicher ihren jeweiligen Charakter: Die samtwarme Cambridge 840_W wahrte selbst in den dissonanten, chaotischen Passagen und auch bei Live-Pegeln jene distinguierte Eleganz und Zurückhaltung, die das Klischee von einem englischen Verstärker erwarten würde, und die man dennoch nur in Ausnahmefällen findet.