Endverstärker Marantz MM 8003

Mit den 8003er-Komponenten MM und AV bereichert Marantz eine Produktkategorie, die seit letztem Jahr in den USA einen Boom erlebt: separate Surround-Bausteine prallster Ausstattung zu gemäßigtem Preis.

Schon die 8-Kanal-Endstufe MM 8003 birst vor Features, bietet sie doch neben Cinch- auch symmetrische XLR-Eingänge sowie durchschleifbare 12-Volt-Schaltspannung, RC-5-Fernbedienungsanschlüsse und Kontakt für einen externen Taster zur Ferneinschaltung. Die Bedienung ist, wenn auch gewöhnungsbedürftig, recht übersichtlich geblieben.

Im Hörraum musste die geballte Technik dann zeigen, was sie wirklich wert ist. Wer geduldig und brav der logischen Schritt-für-Schritt-Anleitung des Menüs folgt und mäuschenstill bleibt, erhält eine zuverlässige Einmessung vom Audyssey. Zwecks fairen Vergleichs wählten die Tester die neutrale Equalizer-Einstellung "Flat". Wobei sich, wie meist mit eingeschaltetem EQ, insbesondere beim Mischen verschiedener Boxentypen bei minimalem Dynamikverlust eine angenehme, tonal stimmige Anpassung der Kanäle ergab.

Von Samsungs neuestem Blu-ray-Player angesteuert, konnten die Tester leicht feststellen, dass alle Decoder exakt das taten, was man von Ihnen erwartete. Die Hochbitverfahren Dolby True HD und DTS HD Master Audio brachten die strahlendsten und feinst aufgelösten Ergebnisse bei maximaler Dynamik. Im Quercheck mit verschiedenen Komponenten schälte sich allmählich der Charakter der Marantz-Kombi heraus, wobei sich Vor- und Endstufe ähnlich verhielten.

Im Vergleich zum Mehrkanal-Amp Rotel RMB 1095 (4/03) rückten die Musiker der Big Phat Band (Silverline 288206-9) via Marantz näher an den Hörplatz, verloren dabei aber auch merklich an Wucht. Der Marantz-Komponente fehlte es nicht etwa an Lungenvolumen - der Klang war nicht bassarm -, aber die Abstimmung hat sicher ein Ortungs- und kein Actionfan entwickelt.

Bleibt zu resümieren, dass Marantz ihrer MM 8003 ein wahrlich fettes Ausstattungspaket mit in die Wiege gelegt hat. Klanglich spielen die Geschwister MM 8003 und AV 8003 auf dem Niveau gleichteurer Receiver und bieten dabei die Flexibilität getrennter Komponenten. Die klangliche Abstimmung bietet eine dichte Abbildung mit scharfer Ortung, aber eher geringer Körperhaftigkeit. Umso bombastischer gelang das Preis/Leistungs-Tuning.

