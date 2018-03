Endverstärker Pro-Ject Box SE Mono / Stereo Amp Box SE

© Archiv

Die Monos besaßen gerade im Bass ein so ungestümes Drehmoment, dass selbst die große, anspruchsvolle KEF Reference 207 damit voll und ganz einverstanden schien. Klanglich genau auf der Ideallinie zwischen Komfort und Kontrolle, schienen sich die mächtigen Membranen durch die kompakten Amps wie freiwillig zu bewegen, unter perfekter Verleugnung der fraglos notwendigen elektrischen Schwerstarbeit.

© Archiv Verschachtelt: Zwei identische Leistungsmodule von Hypex teilen sich den begrenzten Platz in der Amp Box SE. Die Alubleche dienen der Wärmeabfuhr, viel zu tun haben sie nicht.

Eine Creek Classic A53 (12/06) fanden die Tester im Geräte-Regal; die Britin klang im Mittelhochton kultivierter und weicher, ließ aber die Spielfreude und Dynamik der Pro-Jects missen. Stehen letztere Eigenschaften weit oben auf der Wunschliste, kann man die hervorragenden 85 Punkte für die Monos auch eigenmächtig um fünf erhöhen.

Alle Amp-SE-Boxen lassen sich mit der Pre Box SE per Schaltspannung fernzünden. Es spricht also (außer 3 Watt Standbyverbrauch) nichts dagegen, sie vor, hinter oder gar in den Lautsprechern zu platzieren. Thermische Probleme sind selbst in verdeckter Aufstellung nicht zu befürchten: Die Schaltverstärker-Module des niederländischen Herstellers Hypex geben über 90 Prozent der zugeführten Energie als Nutzleistung wieder ab - viel Wärme bleibt da nicht übrig.

Die Stereo-Amp Box SE besitzt exakt das gleiche 180-Watt-Modul wie ihre Mono-Schwester, nur eben in doppelter Ausführung. Preis-Leistungs-Fans bekommen zum gleichen Preis also mehr Material, nur bringt sie das HiFi-mäßig nicht unbedingt weiter. Denn einerseits verdoppeln sich zwar die Endstufenplatinen, nicht aber das Netzteil.

Andererseits klingt die Stereo-Amp Box weder solo, noch als Quasi-Mono-Tandem (mit jeweils einem ungenutzten Kanal) so gut wie die Monos. Im direkten Vergleich liefert letztere einfach mehr Sauberkeit und Durchzeichnung. Was Besitzer Bi-Amping-fähiger Boxen freilich nicht davon abbringen sollte, es mal mit einem Pärchen Stereos zu probieren. Ob dann die Vorzüge der Monos oder die Zugewinne durch separate Verstärkung für Bass und Höhen mehr Gewicht haben, hängt von den Lasteigenschaften des Lautsprechers ab.

Pro-Ject Amp Box SE Mono

Hersteller Pro-Ject Preis 730.00 € Wertung 85.0 Punkte

