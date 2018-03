© Hersteller EveryWiki

Mit mehr als 1,7 Millionen deutschsprachigen Einträgen sollte Wikipedia eigentlich groß genug sein, aber "EveryWiki" bietet neben dem praktischen und einfachen Zugang zu anderen Sprachwikis sogar noch diverse Bücher-, Spiele- und Themen-Wikis. Ein Universum des Wissens in einer einzigen App.

Das Design ist eher schlicht, und leider ist die Darstellung der Artikel nicht perfekt: Hier lassen sich die Überschriftenhierarchien nur schwer unterscheiden. Auch werden Bilder sehr groß dargestellt, worunter die Übersichtlichkeit dann nochmals leidet. Die vielen Einstellmöglichkeiten der App erscheinen außerdem teilweise unnötig.

EveryWiki

Version: 3.0.3

Preis: kostenlos

Download-Link: Google Play

Systembasis & Handhabung: 39 Pkt. von 50 Pkt.

Funktionalität: 35 Pkt. von 50 Pkt.

Gesamturteil: 74 (befriedigend)

Die Bedienstruktur ist dagegen einwandfrei, die Suchfunktionen gehen in Ordnung und beinhalten etwa eine Suche innerhalb der Artikel. Man erfährt, welche Ereignisse am aktuellen Datum in der Geschichte stattfanden und kann im Zufallsmodus nach Wissenswertem stöbern. Spannende Einträge kann man seinen Freunden empfehlen, Erinnernswertes lässt sich zur Offline-Nutzung downloaden und zur optimalen Übersicht gleich nach Wikis sortieren.

Und das ist ohnehin die Stärke von EveryWiki: der schnelle und einfache Zugriff auf schier endlose Wissensdatenbanken. Wer schon immer wissen wollte, aus welchen Kämpfern etwa Aslans Armee bestand und wo sie kämpfte (das hat zu tun mit den "Chroniken von Narnia") - hier wird er fündig.

Fazit

Eine gute App, die bislang leider nur für Android verfügbar ist.

Pro

> 1,7 Millionen Einträge

kostenlos

Zugriff auf weitere Sprachwikis sowie auf Bücher-, Spiele- und Themen-Wikis

Contra

etwas unübersichtlich

nur für Android verfügbar

